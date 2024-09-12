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中秋暴食吃腸胃藥 當心副作用

聯合報／ 柯雅齡／衛生福利部胸腔病院藥劑科藥師
中秋節食用月餅、烤肉後，小心引起腸胃不適。圖／123RF
中秋節食用月餅、烤肉後，小心引起腸胃不適。圖／123RF

中秋佳節將至，除了賞月，更是闔家一同享用美食的好時機，不少人在食用各類月餅、烤肉後，可能引起各類腸胃不適，就會使用腸胃藥改善。常見的腸胃用藥種類眾多，可用於治療胃酸過多、消除脹氣、緩解胃腸痙攣等，但必須留意並非所有腸胃藥物都適用於各族群。

像是能緩和嘔吐的腸胃蠕動促進劑Metoclopramide，部分長輩可能會將家中餘藥提供給小孩使用，但大人與兒童用藥劑量並不相同，若以大人劑量給藥，可能造成血中濃度過高，兒童在使用後，易發生錐體外症候群（Extrapyramidal symptoms），導致肌張力不全，包括眼球上吊、斜頸、舌外伸或捲曲、牙關緊閉、歪頭嘴斜、身體扭曲姿勢異常等，或焦慮不安、踱步不停、無法靜坐休息或定點站立等。

臨床上，欲使用Metoclopramide於18歲以下族群時，需審慎評估並確定其療效大於風險，且應先從低劑量開始使用，後續慢慢提高至最低有效劑量，治療期間需要密切監測神經方面相關不良反應，如出現上述不良反應時，應調整藥物。

提醒民眾如有腸胃疾病，就醫時應記得告知醫療人員目前詳細的用藥狀況，並依據醫囑正確使用藥物，切勿自行增加藥物劑量或將藥物分送他人使用，以避免危害健康。

常見腸胃藥物注意事項 資料來源／柯雅齡
常見腸胃藥物注意事項 資料來源／柯雅齡

小孩 月餅 面相

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