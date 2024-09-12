藥物難治型癲癇有救 男大生術後沒再發作

19歲張姓男大生從2歲起就飽受癲癇之苦，曾一天發作5次，出現嚴重抽搐、四肢僵直、眼神往上吊、不斷吐口水等症狀，屬於「藥物難治型癲癇」，所幸在三軍總醫院接受癲癇手術，合併以術中腦電圖定位切除病灶治療，術後至今2個月沒有發作，大幅改善生活品質。

癲癇症是一種腦神經元反覆自發性異常放電的疾病，盛行率大約千分之五至千分之十，粗估全台約有20萬至30萬名患者，但癲癇的表現嚇人，動輒口吐白沫、手腳抽搐，也常遭到汙名化，被貼上標籤，甚至被誤認為被鬼神附身，送至宗教場所驅邪，因為對疾病的誤解，病患及家人對於就診的意願並不高。

張同學屬於「藥物難治型癲癇」，2歲時發病，張媽媽說，當時孩子站著、雙眼突然呆滯並出現擤鼻涕的聲音，以及嘴角抽搐、抽筋等，整個人都不能動，還會呈現類似電影「大法師」的動作，若出現擤鼻涕的聲音就是發病的前兆，發作症狀包括嚴重抽搐、四肢僵直、大量吐口水、眼神上吊等，最嚴重時一天會發作5次。

張同學使用多種藥物治療仍無效，今年7月在三總接受癲癇手術，三總神經科部主治醫師蔡明真說，約2至3成癲癇患者會被誤診為動作障礙等，尤其很多民眾都選擇先到住家附近小型的醫療院所就醫，確診時往往已延誤10年，建議一出現疑似癲癇症狀時，應到醫學中心等級醫院就醫診斷，確診後再就近就醫。

蔡明真表示，癲癇症第一線治療仍為藥物治療，約3成是藥物難治型癲癇，其餘7成左右患者的癲癇發作，經由適當診斷及藥物處方可獲得良好控制，患者如有陣發性的動作或症狀，可至神經內科門診評估，若確定是癲癇症，醫師會針對癲癇種類、癲癇病因、性別、年紀等因素選定適合的藥物來治療。