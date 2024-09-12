健康主題館／譚敦慈聰明烤肉3撇步 選對水果搭配吃

● 烤肉選擇通風處，別吸太多煙

● 食物燒焦就別吃，小心致癌物

● 佳節飲食要均衡，吃芭樂排毒

中秋節必吃烤肉，不過富含油脂的肉類經過高溫燒烤，容易產生致癌物質、烤出健康危害。林口長庚醫院臨床毒物科護理師譚敦慈表示，烤肉已成節慶活動，應景淺嘗無妨，但要掌握通風環境、食材衛生、營養均衡等三大原則，預防無形的毒害。

油脂碰到燙木炭 產生致癌煙霧

譚敦慈說，炭火烤肉多了煙燻香味，但也增加致癌毒素，因為肉類的油脂滴在高溫的木炭上，會產生帶有多環芳香烴（PAHs）的煙霧，這類化合物已被列為一級致癌物，可能會導致食道癌、胃癌、直腸癌、肺癌等風險。尤其在室內要減少食材接觸到燃燒煙霧，可改用電烤盤、電磁爐、瓦斯爐等器具，免升火又不用擔心烤焦，健康又環保。

譚敦慈的健康烤肉法 製表／廖靜清

難熟食材先煮過 縮短燒烤時間

國人健康意識抬頭，少吃煙燻或燒烤食物，但中秋節免不了親友團聚烤肉，使用電磁爐、瓦斯爐可省去不少麻煩，而市售電烤盤大多為不沾塗層，是安全又方便的烹飪工具。譚敦慈提醒，如果在家使用這些器具烤肉，一定要注意保持通風，即使開了空調，也要把窗戶打開約5公分，幫助通風，維持空氣品質。

食材方面，譚敦慈強調，萬物皆可烤，但以肉片、海鮮、蔬菜等「原型食物」為主，少吃香腸、熱狗、火腿、丸子、甜不辣等加工食品，不僅高油脂又不易烤熟，且隱藏高鈉含量。

譚敦慈建議，難熟的雞腿、雞腿、玉米，可以先蒸熟或熱水煮過，肉片切薄、切小，可縮短燒烤時間；至於蛤蜊、鮮蚵，別可看到開殼就趕緊吃掉，應多烤一下讓肉質接近奶油色，否則易染上諾羅病毒、A型肝炎病毒，引起腹瀉送醫就大掃興了。

避免發生食物中毒，譚敦慈強調，食材一定要清洗乾淨，更要烤熟後再吃，尤其生食、熟食務必要分開處理，器具準備兩套使用，以免交叉汙染。

要學會聰明挑選食材、健康吃烤肉，譚敦慈建議，可以將肉類配上菇類、甜椒、番茄配成「蔬菜烤肉串」。最後，以芭樂清口，其富含維他命C、多酚類、類黃酮等營養素，可幫助身體排毒，是很好的抗氧化劑。