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異位性皮膚炎 她皮膚搔癢「如蟻從骨髓鑽出」
對於許多異位性皮膚炎患者來說，極癢、極痛已是日常生活的一部分，三十歲周小姐從小飽受皮膚搔癢之苦，嚴重時，四肢、腹部與背部等大片皮膚脫屑，搔抓後流血，而傷口結痂後又裂開，苦不堪言。因背部症狀嚴重，只能趴睡，但常痛醒、癢醒，她描述那感覺「像是螞蟻從骨髓裡鑽出來」。
今年「世界異位性皮膚炎日」主題為「真實無濾鏡」，異位性皮膚炎病友協會理事長、台大醫院皮膚科主治醫師朱家瑜提醒，患者不可聽信偏方，或使用來路不明的中草藥，應接受常規醫療，規律回診，控制疾病狀況，減少復發。
朱家瑜指出，門診常有個案因誤信偏方，而讓症狀惡化，例如，塗抹號稱可抑制發炎的精油，引起皮膚過敏。部分家長準備蛇湯、青蛙湯，要孩子趁熱喝下，造成極大的心理陰影，卻病情絲毫不見改善。
朱家瑜表示，只要穩定用藥，即使是中重度異位性皮膚炎患者在使用健保給付的口服、針劑藥物後，病況均能獲得改善，病友務必持續接受治療，讓病情穩定。
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