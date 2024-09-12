過動症、自閉症…醫倡正名神經多樣性

台灣每年新增三千多名過動症、自閉症、亞斯伯格症等情緒障礙新生兒，許多家長憂心孩子被貼上負面標籤，不願陪同就醫，為此，國內醫界倡議將過動症、自閉症、亞斯伯格症等好發於青少年的情緒障礙疾病，正名為「神經多樣性」，如同精神分裂症改名名知覺失調症，沒了負面標籤，提高就醫機率。

台灣認知功能促進協會理事長甄瑞興說，歐美先進國家已將過動症、自閉症等情緒障礙疾病，統稱為「神經多樣性」，且不應視為疾病或異常。

甄瑞興表示，「神經多樣性」孩子腦部發育較慢，且連結性較低，家長應有正確認知，孩子十三歲後，受外界環境刺激，易誘發憂鬱、焦慮、自閉、拒學等行為。

甄瑞興說，一名好友的女兒因嚴重情緒障礙，開始拒學、逃學，宛如另一個人。原本家長拒絕讓孩子就醫，但情況不妙，只好住院，不料卻孩子卻在病房自盡，離開人世，成了父母一輩子難解的痛。