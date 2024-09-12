高功能自閉少年自殘 送美荒野治療

十八歲「東東」日前順利考取美國知名大學，很難想像他罹患「高功能自閉症類群障礙症」，升上國中後症狀嚴重，常握拳用力敲打頭部，多次自殘、自傷，揚言跳樓，連在某醫學中心擔任教授級醫師的父親也無能為力，擔心發生悲劇，連續好幾個月睡在兒子房門口。在友人介紹下，「東東」遠赴至美國接受「荒野治療」，順利走過人生黑暗期，但幾年下來，花費金額超過一六○○萬台幣。

台灣每年約十三萬新生兒，其中百分之二點五出現過動症、自閉症、亞斯伯格症等情緒障礙困擾，約三千多人，近年政府積極推展早期療育，估計三分之一於十三歲前接受輔導協助，仍有二千多人被「漏接」，在升上國中後成為家長、師長眼中的壞孩子，拒學、抽菸、參加幫派，或整天窩在家裡，想不開時就自殘、自裁。

「東東」罹患「高功能自閉症類群障礙症」，在台灣念國中時，常哭著說「腦子裡充滿了太多想法，感覺快要爆炸！」多次自殘自傷，以美工刀在手腕劃下多道駭人的傷疤。盡管家長陪同就醫，他持續用藥，接受心理諮商，但狀況卻持續惡化。

赴美登山、溯溪 花逾千萬療癒

在醫界友人告知下，「東東」父親得知在美國行之多年的「荒野治療」，最後姑且一試，忍痛將兒子送至美國，短短幾年內保守估計花了一六○○萬，幸好喜劇收場，孩子即將成為大一新鮮人。

台灣認知功能促進協會理事長甄瑞興表示，「荒野治療」為美國猶他州治療團體療癒模式，由二名心理諮商師帶著四名具有憂鬱、拒學、自殺等傾向的青少年於野外露營五天，爬山、溯溪，全程禁手機，不可與外界聯繫，處於極度封閉環境。

此外，學員必須自行煮飯、紮營，自力更生，在大自然中探索自我，五天後返回營區，休息二天。如有需要，則再次出發，重複數次，臨床觀察，可逐步緩解心理不適症狀。完成「荒野治療」後，重返學校，但每周接受一至兩次的心理輔導，在專業心裡諮商師陪同下，了解內心世界。

北榮、亞東 打造本土治療模式

台灣認知功能促進協會常務理事盛寶嘉說，該協會積極引進美國「荒野治療」，並集合專家意見，打造本土專有治療模式，希望讓情緒障礙青少年有機會重回人生正軌，不再讓家長黯然哭泣，不知所措。

亞東醫院將於十月中旬舉辦「二○二四年台灣青少年情緒障礙國際研討會」，三名美國相關權威專家分享當地「神經多樣性」青少年治療經驗，北榮兒童青少年精神科主任陳牧宏提出該院青少年日間病房「向日葵學園」執行成效，此外，多名國內相關領域的醫師、心理師、社工等醫事人員，及教育團體也將與會，專題報告。

※ 提醒您：若您或身邊的人有心理困擾，可撥打1925（依舊愛我）安心專線