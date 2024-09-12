銷陸文旦柚 逾4成檢出介殼蟲

中國大陸海關總署九月二日宣布恢復台灣文旦柚輸入，但要求「須來自獲得註冊登記的包裝廠和果園」。然而據農業部防檢署統計，逾四成銷陸文旦檢出介殼蟲，合格率僅百分之五十七，部長陳駿季坦言，被暫停銷陸期間，文旦柚因大多改內銷，農民對病蟲害防治變得生疏，已透過花蓮區農業改良場積極輔導供果園確保外銷品質一致。

大陸海關總署自二○二二年八月三日起，暫停台灣柑橘類水果輸入大陸，日前才宣布自今年九月二日起，有條件恢復台灣文旦柚輸入大陸。不過據防檢署統計，截至十日，共廿八批、約三三八公噸申請檢疫許可，僅十六批、一七六公噸合格，合格率約百分之五十七。

陳駿季直言，這樣的不合格率，在農貿中確實偏高，推測大陸暫停台灣文旦輸入後，文旦變成以國內銷售為主，導致農民對病蟲害防治變得較為生疏，已請花蓮區農改場輔導供果園去除介殼蟲等病蟲害。

才剛重啟輸出大陸，就被檢出高比率病蟲害，外界認為當初大陸暫停我文旦柚確實合理。陳駿季並不認同，他說，這次大陸在中秋節前開放，導致農民一窩蜂送去申請，但不管輸出到哪個國家，外銷品質都應一致。

防檢署也籲請輸出業者落實源頭把關，加強供果園管理及病蟲害防治，強化包裝場選果、清潔及剔除有害生物作業；此外將啟動訪視輔導，將不合格果園列為優先輔導對象，確保出口品質。

不具名出口商表示，台灣出口的水果一直都有蟲害問題，過去因中國大陸檢疫放水，導致檢出率很低，蔡政府面對這個問題，堅稱是對岸惡意刁難，但從之前鳳梨輸日高達三成檢出就知道，台灣外銷鳳梨確實有病蟲害問題。