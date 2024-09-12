花蓮自由行補助 交部擬加碼

地震、凱米颱風重創東部觀光，加上今年九至十一月已經沒有連續假期，業者預估花蓮平均訂房率僅剩百分之十五至百分之十八。為吸引遊客，五月天預計十一月二、三日前往花蓮開唱，交通部研議在演唱會期間加碼自由行補助。

為振興花東觀光，觀光署提供自由行花東住宿每房最高補助一千元，十一月底前，每人每月可使用一次。觀光署長周永暉表示，目前規畫演唱會前、後三天，第一晚可用原先「一來再來」一千元補助外，第二晚可加碼補助一千五百元，目前還未定案。

花蓮公益演唱會時間在十月廿九日至十一月六日，換句話說，民眾只要是在十月廿六至廿八日，或十一月七至九日，入住花蓮兩晚，最高可獲得兩千五百元補助。

花蓮縣旅館商業同業公會理事長張琄菡表示，今年東部鐵公路一再中斷，已降低旅客安全信心，不少旅客從高雄南迴到台東就不再前往花蓮，也有旅客擔心到花蓮隨時遇上天災就回不去，希望觀光署多提供外國散客導遊、或當天災中斷道路時，南迴行經縣市住宿補助，降低旅客成本。

她表示，花蓮今年七月訂房率僅兩成五，相較往年同期八成五大幅降低，八月訂房率也只有兩成，九至十一月已無連假和大型活動，預估平均也只有一成五至一成八。觀光署提供的自由行優惠名額有八十二萬人次，目前已執行三、四個月，僅廿三萬人次使用，旅遊安全信心才是爭取的重點。

張琄菡也提到，目前僅每周四至周日有飛往花蓮的航班，希望至少能維持每天有固定航班。觀光署表示，相關方案正研議中，希望增加旅客停留天數。