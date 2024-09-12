寫情書給AI 聯經出版獲金鼎獎

第四十八屆金鼎獎頒獎典禮昨於南港展覽館舉行，聯經出版公司以「寫給Aillen的情書：真人vs. ＡＩ ChatGPT互動小說計劃」X「角色˙內容˙情感˙創作：寫給Aillen的情書設定集」獲得數位出版類的數位內容獎，聯經總經理陳芝宇表示，要用這件作品證明「出版人不用害怕ＡＩ」。

今年金鼎獎共計一四○三件作品報名，角逐包括雜誌、圖書、政府出版品及數位出版等四大類組、廿二個獎項、卅六個獎額。經過初審、複審及決審後，共一百件作品入圍，最終決選出卅三件作品獲獎。行政院長卓榮泰昨也出席頒獎。

「寫給Aillen的情書」一書為電子書，由聯經出版攜手《聯合文學》雜誌及電子書平台Readmoo讀墨合作，找來四位作家共同創作，分別以各自設定的角色，向ＡＩ（Aillen）傳遞情書。得獎評語提到，當ＡＩ開始寫作，會給出版業造成什麼樣的影響？聯經出版公司給了一個很好的示範。

今年是聯經成立五十年，陳芝宇表示，一個老牌出版社可以在五十歲時得到金鼎獎數位內容獎，深具意義。她形容得獎作品是「一群文組人對ＡＩ的回應」。ChatGPT去年剛出現時，聯經辦公室瀰漫恐懼又緊張的氣氛，決定用此一數位出版品作為出版社的回應。此一「實驗性出版計畫」邀來四位作家以各自設定的角色寫情書給ＡＩ，再由另一位作家訓練ChatGPT回信給作家，最後獲得數千名讀者下載電子書、回響熱烈。

「出版界碰到ＡＩ都會有一點膽怯、緊張或好奇。」陳芝宇說，只要相信自己的創意，不用害怕做就對了。

金鼎獎今年也將特別貢獻獎，頒發給雄獅美術創辦人李賢文。李賢文致詞時表示，「我一生就是做一件事情，從一條看似沒有的路把它走出來而且走到底。」只要有人繼續讀書、繼續看書，「我相信就有人繼續寫作下去」。