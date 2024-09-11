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最大震度3級！花蓮晚間發生規模4.8地震 15縣市有感

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
今晚間9時41分，花蓮發生規模4.8地震。圖／中央氣象署提供
今晚間9時41分，花蓮發生規模4.8地震。圖／中央氣象署提供

中央氣象署今晚間9時41分發布第464號顯著有感地震報告，在花蓮縣發生規模4.8地震，震央位於花蓮縣近海，地震深度29.6公里，花蓮及南投最大震度達到3級。

其他地區震度，宜蘭縣地區最大震度2級、台中市地區最大震度2級、台東縣地區最大震度2級、彰化縣地區最大震度2級、雲林縣地區最大震度2級、嘉義縣地區最大震度2級、桃園市地區最大震度1級、苗栗縣地區最大震度1級、新竹縣地區最大震度1級、新北市地區最大震度1級、嘉義市地區最大震度1級、台南市地區最大震度1級、高雄市地區最大震度1級。

地震 花蓮

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