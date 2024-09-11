熱戀期一起洗澡「男友沒反應」妹子心碎 醫籲莫忘「重要三字」

一名女網友日前分享，和男友交往不到一個月，近期一起洗澡時，發現對方竟然沒有起任何生理反應，覺得非常失落。該名網友在Dcard以「一起洗澡，男友沒有生理反應」為題，指出某次一起洗澡時，發現對方都沒有起生理反應，擔憂是不是自己胸部太小、身材不好，對他沒有吸引力。

貼文一出後，有男網友表示「我女友洗澡像燙豬肉，我都躲遠遠，後來就不一起了，且只有一個蓮蓬頭，到冬天根本折磨人！何必呢？」。也有女網友分享經驗「不是每個人都一樣，我交過的一起洗澡都不會有反應，很正常。每次洗澡都有反應才奇怪吧」。

台灣男性學暨性醫學醫學會顧問、林口長庚醫院泌尿科系副系主任陳煜說，不論是男女朋友、老夫老妻一起洗澡時，雙方能不能感受到興奮、愉悅，最重要的是「新鮮感」，如果能保有新鮮感，有足夠的性刺激，相信雙方都會十分享受。

為了保有新鮮感，陳煜有三點建議，第一、如果可以不要天天一起洗澡，避免降低新鮮感；第二、如果要一起洗澡，可以使用精油等有香氣的東西，增加不一樣的氣氛，不要把一起洗澡變成例行公事；第三、外出旅遊時，可以一起洗澡，或在洗澡後換上情趣內衣等，因在不一樣的環境，也可以增加彼此感官的性刺激。

陳煜說，在洗澡時也可以多接觸對方，增加性刺激，有助增加生理反應，重要的是，男女一起洗澡應是在放鬆、心情愉悅下進行，不要帶給彼此壓力，但如果洗澡、性行為時，發現男方都不容易勃起，或是有早洩、勃起硬度不夠等情形，應就醫檢查，有可能是最近生活、工作壓力大，造成心理影響身體，或是為勃起功能障礙，以及早診斷、治療。