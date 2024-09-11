快訊

雙劍值5億！大宇資轉讓《軒轅劍》、《仙劍》IP 兩大買家曝光

被公司直接無視！NewJeans力挺閔熙珍 不忍開直播全說了

美8月核心CPI略高於預期！美股期指跌、美債殖利率應聲上揚

熱戀期一起洗澡「男友沒反應」妹子心碎 醫籲莫忘「重要三字」

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
林口長庚醫院泌尿科系副系主任陳煜說，不論是男女朋友、老夫老妻一起洗澡時，雙方能不能感受到興奮、愉悅，最重要的是「新鮮感」。示意圖／ingimage
林口長庚醫院泌尿科系副系主任陳煜說，不論是男女朋友、老夫老妻一起洗澡時，雙方能不能感受到興奮、愉悅，最重要的是「新鮮感」。示意圖／ingimage

一名女網友日前分享，和男友交往不到一個月，近期一起洗澡時，發現對方竟然沒有起任何生理反應，覺得非常失落。該名網友在Dcard以「一起洗澡，男友沒有生理反應」為題，指出某次一起洗澡時，發現對方都沒有起生理反應，擔憂是不是自己胸部太小、身材不好，對他沒有吸引力。

貼文一出後，有男網友表示「我女友洗澡像燙豬肉，我都躲遠遠，後來就不一起了，且只有一個蓮蓬頭，到冬天根本折磨人！何必呢？」。也有女網友分享經驗「不是每個人都一樣，我交過的一起洗澡都不會有反應，很正常。每次洗澡都有反應才奇怪吧」。

台灣男性學暨性醫學醫學會顧問、林口長庚醫院泌尿科系副系主任陳煜說，不論是男女朋友、老夫老妻一起洗澡時，雙方能不能感受到興奮、愉悅，最重要的是「新鮮感」，如果能保有新鮮感，有足夠的性刺激，相信雙方都會十分享受。

為了保有新鮮感，陳煜有三點建議，第一、如果可以不要天天一起洗澡，避免降低新鮮感；第二、如果要一起洗澡，可以使用精油等有香氣的東西，增加不一樣的氣氛，不要把一起洗澡變成例行公事；第三、外出旅遊時，可以一起洗澡，或在洗澡後換上情趣內衣等，因在不一樣的環境，也可以增加彼此感官的性刺激。

陳煜說，在洗澡時也可以多接觸對方，增加性刺激，有助增加生理反應，重要的是，男女一起洗澡應是在放鬆、心情愉悅下進行，不要帶給彼此壓力，但如果洗澡、性行為時，發現男方都不容易勃起，或是有早洩、勃起硬度不夠等情形，應就醫檢查，有可能是最近生活、工作壓力大，造成心理影響身體，或是為勃起功能障礙，以及早診斷、治療。

勃起 女友 性行為 早洩 男友 醫學

延伸閱讀

熱戀期首次共浴「男友沒反應」 老司機1原因秒懂：想趕快出去

陰莖完美尺寸是幾公分？「粗度VS長度」哪個比較重要？泌尿醫解答 公布真正影響性福「關鍵」

手機第三、抹布才排第五名！每天都用卻超髒的10大生活用品

愛愛後生殖器紅腫常見三大原因， 但這種罕見感染醫師坦言沒遇過！

相關新聞

中秋哪些地區有望賞月？輕颱貝碧佳路徑曝光 這日離台灣最近

中央氣象署預報員林定宜表示，明後2天大台北、東半部地區及恆春半島不定時有局部短暫陣雨或雷雨，另雲林以南、南投也要注意局部...

星宇大阪航班指示燈號異常折返桃機 晚間重新起飛

星宇航空JX822台北-大阪航班今天上午10點15分起飛，途中因航機指示燈號異常，折返桃園機場檢修，星宇航空說明，為確保...

你「鼠」我活？台中連鎖火鍋店有老鼠 中市食安處將稽查

有網友到台中市南區1家火鍋店用餐，在自助吧台看到1隻老鼠來回跑，還咬了1塊疑似豆皮的食材，她說，大家外食要小心，「不是你...

熱戀期一起洗澡「男友沒反應」妹子心碎 醫籲莫忘「重要三字」

一名女網友日前分享，和男友交往不到一個月，近期一起洗澡時，發現對方竟然沒有起任何生理反應，覺得非常失落。該名網友在Dca...

不僅靠性行為傳播？非洲M痘兒童感染暴增 台大教授示警恐是飛沫傳染

M痘疫情在非洲持續流行，疫情最嚴重的剛果民主共和國，因近期開學，兒少青少年病例增加75倍。台大公衛學院教授陳秀熙表示，M...

初秋天氣乾熱「燥邪」找上門 中醫提醒3部位容易受影響

時序雖入秋，不過氣溫仍高，中醫師提醒，初秋時節「燥邪」比較強，黏膜、皮膚、腸胃道等都可能受影響，要留意口乾舌燥、流鼻血、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。