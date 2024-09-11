快訊

雙劍值5億！大宇資轉讓《軒轅劍》、《仙劍》IP 兩大買家曝光

被公司直接無視！NewJeans力挺閔熙珍 不忍開直播全說了

美8月核心CPI略高於預期！美股期指跌、美債殖利率應聲上揚

聽新聞
0:00 / 0:00

還有票！台鐵國慶車票完成9.6餘萬張 2日內未付款釋出

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
台鐵公司表示，截至今晚間7時止，總計完成6萬14筆、9萬6234張訂單，未於2日內付款的車票，將於本周五上午9時重新釋出。圖為台鐵示意圖。聯合報系資料照
台鐵公司表示，截至今晚間7時止，總計完成6萬14筆、9萬6234張訂單，未於2日內付款的車票，將於本周五上午9時重新釋出。圖為台鐵示意圖。聯合報系資料照

因應今年國慶假期疏運旅客需要，自10月9日至10月14日，規畫為期6天的國慶疏運期間，台鐵公司全線加開各級列車共計56班，台鐵公司表示，截至今晚間7時止，總計完成6萬14筆、9萬6234張訂單，未於2日內付款的車票，將於本周五上午9時重新釋出。

台鐵表示，自今凌晨0時起，開放113年國慶假期（10月9日至10月14日）全線網路、台鐵e訂通APP、電話語音及超商訂票，截至今晚間7時止，總計完成6萬14筆、9萬6234張訂單。

截至今時車票預訂概況：

一、東部幹線車票預訂概況：

●台北往花蓮、台東方向

10月9日至12日長途自強號各時段尚有餘位。

●台東、花蓮往台北方向

10月13日長途自強號各時段尚有餘位。

二、西部幹線車票預訂概況：

●台北往高雄方向

10月9日至12日長途自強號各時段尚有餘位。

●高雄往台北方向

10月13日長途自強號各時段尚有餘位。

三、南迴線車票預訂概況：

高雄往台東方向、台東往高雄方向

10月9日至13日長途各時段自強號均尚有餘位。

台鐵提醒，旅客完成訂票後，請務必於2日內（含訂票當日）至台鐵公司各電腦售票車站、郵局，以及便利超商（統一、全家、萊爾富、OK）取票，或是利用「網路信用卡付款購票系統」及台鐵e訂通APP付款購票。

逾期未付款的車票，將於9月13日上午9時重新釋出。因旅客隨時有退、換票情形，詳細餘票請查閱本公司訂票網頁（https://www.railway.gov.tw，剩餘座位查詢功能）。

台鐵 國慶 自強號

延伸閱讀

資產管理中心擬落腳高雄 羅達生拚與中央合作招商

台鐵、高鐵2024國慶疏運加開班次 今起開放搶票

國慶官網再出包！「2月有30日」其他月也錯 慶籌會回應了

國慶官網傳出是陸籍團隊設計 慶籌會緊急澄清

相關新聞

中秋哪些地區有望賞月？輕颱貝碧佳路徑曝光 這日離台灣最近

中央氣象署預報員林定宜表示，明後2天大台北、東半部地區及恆春半島不定時有局部短暫陣雨或雷雨，另雲林以南、南投也要注意局部...

星宇大阪航班指示燈號異常折返桃機 晚間重新起飛

星宇航空JX822台北-大阪航班今天上午10點15分起飛，途中因航機指示燈號異常，折返桃園機場檢修，星宇航空說明，為確保...

你「鼠」我活？台中連鎖火鍋店有老鼠 中市食安處將稽查

有網友到台中市南區1家火鍋店用餐，在自助吧台看到1隻老鼠來回跑，還咬了1塊疑似豆皮的食材，她說，大家外食要小心，「不是你...

熱戀期一起洗澡「男友沒反應」妹子心碎 醫籲莫忘「重要三字」

一名女網友日前分享，和男友交往不到一個月，近期一起洗澡時，發現對方竟然沒有起任何生理反應，覺得非常失落。該名網友在Dca...

不僅靠性行為傳播？非洲M痘兒童感染暴增 台大教授示警恐是飛沫傳染

M痘疫情在非洲持續流行，疫情最嚴重的剛果民主共和國，因近期開學，兒少青少年病例增加75倍。台大公衛學院教授陳秀熙表示，M...

初秋天氣乾熱「燥邪」找上門 中醫提醒3部位容易受影響

時序雖入秋，不過氣溫仍高，中醫師提醒，初秋時節「燥邪」比較強，黏膜、皮膚、腸胃道等都可能受影響，要留意口乾舌燥、流鼻血、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。