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還有票！台鐵國慶車票完成9.6餘萬張 2日內未付款釋出
因應今年國慶假期疏運旅客需要，自10月9日至10月14日，規畫為期6天的國慶疏運期間，台鐵公司全線加開各級列車共計56班，台鐵公司表示，截至今晚間7時止，總計完成6萬14筆、9萬6234張訂單，未於2日內付款的車票，將於本周五上午9時重新釋出。
台鐵表示，自今凌晨0時起，開放113年國慶假期（10月9日至10月14日）全線網路、台鐵e訂通APP、電話語音及超商訂票，截至今晚間7時止，總計完成6萬14筆、9萬6234張訂單。
截至今時車票預訂概況：
一、東部幹線車票預訂概況：
●台北往花蓮、台東方向
10月9日至12日長途自強號各時段尚有餘位。
●台東、花蓮往台北方向
10月13日長途自強號各時段尚有餘位。
二、西部幹線車票預訂概況：
●台北往高雄方向
10月9日至12日長途自強號各時段尚有餘位。
●高雄往台北方向
10月13日長途自強號各時段尚有餘位。
三、南迴線車票預訂概況：
高雄往台東方向、台東往高雄方向
10月9日至13日長途各時段自強號均尚有餘位。
台鐵提醒，旅客完成訂票後，請務必於2日內（含訂票當日）至台鐵公司各電腦售票車站、郵局，以及便利超商（統一、全家、萊爾富、OK）取票，或是利用「網路信用卡付款購票系統」及台鐵e訂通APP付款購票。
逾期未付款的車票，將於9月13日上午9時重新釋出。因旅客隨時有退、換票情形，詳細餘票請查閱本公司訂票網頁（https://www.railway.gov.tw，剩餘座位查詢功能）。
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