米特動物樂園音樂劇講台語 傳遞友誼與勇氣

米特動物樂園的親子音樂劇「Do Re Mi 喜咧兜？」首創台語發音，結合音樂與劇情，在薩克斯風演奏中讓孩子們自然接觸台語，也從劇情感受友誼的重要與接受挑戰的勇氣。

「Do Re Mi 喜咧兜？」故事講述一隻迷路的小白兔邦尼只會說中文，在森林裡遇見3隻只會說台語的動物夥伴獅子里歐、老虎泰格和狐狸法克斯。4隻動物之間的語言障礙，最終因音樂的力量而被打破，薩克斯風成為溝通的工具，他們在音樂中建立起友誼，並攜手解決困難，找到回家的路。

根據MIT米特薩克斯風重奏團提供的新聞資料，米特親子音樂劇團「米特動物樂園」緣起於2017年，致力將薩克斯風演奏結合內容生動有趣的內容作劇場演出，「Do Re Mi 喜咧兜？」則是米特動物樂園的第3部作品。

米特動物樂園將於9月14日及15日在新北市生音藝術節演出「Do Re Mi 喜咧兜？」，地點在新北市藝文中心演藝廳。