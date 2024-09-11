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紀念普契尼逝世百年 北市交3推歌劇波希米亞人

中央社／ 台北11日電
台北市立交響樂團年度歌劇「藝術家的生涯（波希米亞人）」11日舉行定裝記者會。圖／中央社
台北市立交響樂團年度歌劇「藝術家的生涯（波希米亞人）」11日舉行定裝記者會。圖／中央社

今年是義大利作曲家普契尼逝世百年，台北市交響樂團3度推出普契尼知名歌劇「波希米亞人」，導演龐帝吉亞以1955年到1965年間的巴黎為時空背景，展現波希米亞式的深情自由。

根據北市交提供的新聞資料，北市交曾在民國73年以及89年的「台北市音樂季」演出過「波希米亞人」，相隔20多年，今年將第3度上演「波希米亞人」，希望重新恢復北市交過去製作歌劇的榮光。

這次北市交邀請曾任蒙地卡羅歌劇院製作總監的馬里歐．龐帝吉亞（Mario Pontiggia）執導，龐帝吉亞製作歌劇經驗豐富。指揮馬可．波米（Marco Boemi）表示，這齣歌劇就是票房保證，「我很樂於推薦這部義大利最好聽的歌劇給台灣樂迷。」

北市交今天舉行定裝記者會，服裝設計由高育伯擔綱，以多變又吸睛的紅色為主軸，透過不同的明暗對比貫穿全劇，創造出和諧的氛圍，凸顯各個角色的鮮明個性。

高育伯表示，男主角魯道夫與馬爾切洛在寒冷的閣樓，身著破舊黯淡的外套與背心，就如他們兩人雖被現實的困頓磋磨，但對於追求藝術的執著與熱愛永不退卻。

高育伯指出，女主角咪咪的服裝，身上看似青澀的粉色格紋洋裝帶著些許灰暗的色調，象徵她在愛情裡的怯弱與膽小，以及似乎暗示著她最後悲劇的結局。

高育伯設計穆塞塔的貼身禮服，以深紅如玫瑰般的豔麗奪目，展現她自信大膽、風騷任性，卻又敢愛敢恨的獨特魅力。

台北市立交響樂團普契尼歌劇「藝術家的生涯（波希米亞人）」將於10月4日及6日演出，地點在台北表演藝術中心大劇院，參與聲樂家包括男高音馬提歐．羅瑪（Matteo Roma）、女高音瑪麗亞．傑利克（Marija Jelic）、男中音丁一憲（Ilhun Jung）及女高音達莉亞．瑞巴克（Daria Rybak）等。

交響樂團 北市

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