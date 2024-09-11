快訊

雙劍值5億！大宇資轉讓《軒轅劍》、《仙劍》IP 兩大買家曝光

被公司直接無視！NewJeans力挺閔熙珍 不忍開直播全說了

美8月核心CPI略高於預期！美股期指跌、美債殖利率應聲上揚

TTXC台灣文化科技大會 國際大獎作品展出

中央社／ 台北11日電
2024 TTXC台灣文化科技大會10月在高雄登場。圖／文化部提供
2024 TTXC台灣文化科技大會10月在高雄登場。圖／文化部提供

19世紀畫家梵谷真跡現在台展出，2024 TTXC台灣文化科技大會10月在高雄登場，也將展出法國奧賽美術館VR「梵谷的調色盤」等國際大獎作品，大會主題展與國際論壇門票13日中午12時啟售。

文化部長李遠今天透過新聞稿表示，世界近年透過科技看見台灣，但科技必須含有深刻文化內涵，才能感動人心、走向國際。延續去年首屆TTXC，文化部今年整合跨部會、地方及民間資源，鼓勵科技運用於文化內容創作、保存、展示與傳播，期盼「每一個環節都成為對文化內容接軌未來的重要投資」。

高雄市長陳其邁表示，文化部極力推動的TTXC台灣文化科技大會再度於高雄舉辦，內容也更加升級，以3大展覽探討未來科技趨勢，讓民眾可以沉浸體驗文化科技的魅力，精彩的數位內容匯流於駁二與亞灣，就連港區地景大港橋，都將運用科技與藝術大玩AI創意。

今年展會以future at play為主題，將帶來G.A.M.E.未來主題展、INNOVATIONS文化科技創新展演及亞洲最大沉浸式影像大展XR DREAMLAND等3大核心展，以此探討AI人工智慧、XR延展實境、VTUBER虛擬偶像、沉浸式娛樂、IP科技創新、科技跨域、國際駐村及未來社群等8項未來主題。

其中XR DREAMLAND大展及XR國際競賽，共超過40部XR作品參展，聚焦多人互動、博物館展演、沉浸式體驗等多元敘事風格，也結合文化部XLAB及高雄原創VR計畫，展出今年台灣最佳XR作品，如XR「穿越霧中」、VR「彩虹彼端」、「寂靜」及「女海盜：生存守則」等。

展中還將集結全球大獎作品，如法國奧賽美術館VR「梵谷的調色盤」、威尼斯影展沉浸式大獎「亡靈者的步行曲」、安錫影展最佳VR動畫水晶獎「石像鬼歹逗陣」等，讓台灣觀眾體驗歐洲文化藝術的多元風景。

2024 TTXC台灣文化科技大會將於10月12日至27日展開，地點在高雄駁二藝術特區。

文化部 梵谷 美術館

相關新聞

中秋哪些地區有望賞月？輕颱貝碧佳路徑曝光 這日離台灣最近

中央氣象署預報員林定宜表示，明後2天大台北、東半部地區及恆春半島不定時有局部短暫陣雨或雷雨，另雲林以南、南投也要注意局部...

星宇大阪航班指示燈號異常折返桃機 晚間重新起飛

星宇航空JX822台北-大阪航班今天上午10點15分起飛，途中因航機指示燈號異常，折返桃園機場檢修，星宇航空說明，為確保...

你「鼠」我活？台中連鎖火鍋店有老鼠 中市食安處將稽查

有網友到台中市南區1家火鍋店用餐，在自助吧台看到1隻老鼠來回跑，還咬了1塊疑似豆皮的食材，她說，大家外食要小心，「不是你...

熱戀期一起洗澡「男友沒反應」妹子心碎 醫籲莫忘「重要三字」

一名女網友日前分享，和男友交往不到一個月，近期一起洗澡時，發現對方竟然沒有起任何生理反應，覺得非常失落。該名網友在Dca...

不僅靠性行為傳播？非洲M痘兒童感染暴增 台大教授示警恐是飛沫傳染

M痘疫情在非洲持續流行，疫情最嚴重的剛果民主共和國，因近期開學，兒少青少年病例增加75倍。台大公衛學院教授陳秀熙表示，M...

初秋天氣乾熱「燥邪」找上門 中醫提醒3部位容易受影響

時序雖入秋，不過氣溫仍高，中醫師提醒，初秋時節「燥邪」比較強，黏膜、皮膚、腸胃道等都可能受影響，要留意口乾舌燥、流鼻血、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。