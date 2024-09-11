TTXC台灣文化科技大會 國際大獎作品展出

19世紀畫家梵谷真跡現在台展出，2024 TTXC台灣文化科技大會10月在高雄登場，也將展出法國奧賽美術館VR「梵谷的調色盤」等國際大獎作品，大會主題展與國際論壇門票13日中午12時啟售。

文化部長李遠今天透過新聞稿表示，世界近年透過科技看見台灣，但科技必須含有深刻文化內涵，才能感動人心、走向國際。延續去年首屆TTXC，文化部今年整合跨部會、地方及民間資源，鼓勵科技運用於文化內容創作、保存、展示與傳播，期盼「每一個環節都成為對文化內容接軌未來的重要投資」。

高雄市長陳其邁表示，文化部極力推動的TTXC台灣文化科技大會再度於高雄舉辦，內容也更加升級，以3大展覽探討未來科技趨勢，讓民眾可以沉浸體驗文化科技的魅力，精彩的數位內容匯流於駁二與亞灣，就連港區地景大港橋，都將運用科技與藝術大玩AI創意。

今年展會以future at play為主題，將帶來G.A.M.E.未來主題展、INNOVATIONS文化科技創新展演及亞洲最大沉浸式影像大展XR DREAMLAND等3大核心展，以此探討AI人工智慧、XR延展實境、VTUBER虛擬偶像、沉浸式娛樂、IP科技創新、科技跨域、國際駐村及未來社群等8項未來主題。

其中XR DREAMLAND大展及XR國際競賽，共超過40部XR作品參展，聚焦多人互動、博物館展演、沉浸式體驗等多元敘事風格，也結合文化部XLAB及高雄原創VR計畫，展出今年台灣最佳XR作品，如XR「穿越霧中」、VR「彩虹彼端」、「寂靜」及「女海盜：生存守則」等。

展中還將集結全球大獎作品，如法國奧賽美術館VR「梵谷的調色盤」、威尼斯影展沉浸式大獎「亡靈者的步行曲」、安錫影展最佳VR動畫水晶獎「石像鬼歹逗陣」等，讓台灣觀眾體驗歐洲文化藝術的多元風景。

2024 TTXC台灣文化科技大會將於10月12日至27日展開，地點在高雄駁二藝術特區。