初秋天氣乾熱「燥邪」找上門 中醫提醒3部位容易受影響

時序雖入秋，不過氣溫仍高，中醫師提醒，初秋時節「燥邪」比較強，黏膜、皮膚、腸胃道等都可能受影響，要留意口乾舌燥、流鼻血、皮膚癢和莫名拉肚子等，畢竟已經入秋，不能再像夏天那樣吃這麼多冰涼食物，建議可選擇水梨、白木耳、百合、蓮子等，清肺潤喉又不至於太寒、太溫的食材，而藥膳等食補則要先避免。

馬偕紀念醫院中醫部婦科主任瞿瑞瑩說，最近正好在換季，門診比較多的，是黏膜較乾燥的患者，初秋時的「燥邪」也會比較強，呼吸道疾病患者不少，症狀包括口乾舌燥，或者鼻黏膜乾導致流鼻血；皮膚症狀包含粗糙、乾癢等；腸胃道也要留意，莫名原因的腹瀉、脹氣等也不少。

初秋比較乾熱，瞿瑞瑩表示，這個階段跟前一階段比較潮濕的「長夏」不太一樣，雖然仍有炎熱天氣，但畢竟已經開始入秋，不適合像夏天可以吃那麼多冰涼的東西，否則可能引起腸胃不適，飲食方面可以多吃一些微涼且較潤的東西，例如水梨，可以潤喉、潤肺，其餘如白木耳、百合、蓮子等，都有清肺潤肺效果，屬性上也不會那麼寒或太溫。

「目前是最不適合進補的」瞿瑞瑩說，因為目前燥邪比較強，如果有食用藥膳或麻油等，相對溫補的民眾，容易出現便祕或口乾舌燥、流鼻血等症狀，所以最近還是先暫時避免。

另外，下周就是一年一度的中秋節了，不少民眾和親友相約烤肉團聚，但免不了吃到油膩或者重口味食物，瞿瑞瑩提醒，烤、辣、炸等食物可能加劇燥邪的影響，另要避免一口氣灌下一大瓶冰涼飲品，要多喝水、多吃有膠質的食物，綠豆湯、麥茶等，都是不錯的選擇。