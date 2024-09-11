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高雄港A6-B場域及碼頭上梁 盼離岸風電國產化拓展亞太

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
上梁典禮合照，由左至右分別國策顧問黃奕睿、港務公司總經理王錦榮、洲鉅風電公司董事長廖士銘、屏東縣長周春米、立法委員徐富癸。圖／港務公司提供
上梁典禮合照，由左至右分別國策顧問黃奕睿、港務公司總經理王錦榮、洲鉅風電公司董事長廖士銘、屏東縣長周春米、立法委員徐富癸。圖／港務公司提供

離岸風電為政府重要綠能建設計畫之一，台灣港務公司結合洲鉅風電能源公司，分別投入20億及50億元，在A6-B場域及碼頭岸線水域共同投資，今早舉辦「高雄港洲際一期A6-B場域上梁暨A6-B碼頭完工典禮」，透過政府與民間企業深化合作，盼離岸風電國產化未來可放眼亞太及東南亞市場。

高雄港洲際一期A6碼頭護岸及新生地填築計畫，計畫期程自去年1月至今年12月，由政府投入約20億元興建２座重件碼頭，洲鉅公司投資50億元。

先於屏東興建長400公尺的水下基礎暨基樁零組件一貫式生產線廠房，以及在高雄港75號碼頭後線作為水下基樁最終組裝及存放場域，再接續於高雄港洲際一期A6-B建置水下基礎組裝運維基地，設有高效率風機水下基礎組裝200米廠房，以及戶外1500噸軌道式門式吊車，有助於水下基礎中大組立、成品存放和輸出使用。

搭配港務公司在A6-B碼頭，興建具備側靠與尾靠功能的重件碼頭，可兼顧船吊及SPMT運輸模式，有利風機水下基礎重件運輸至台灣各風場，目標成為台灣長期發展離岸風電產業的核心基地。

港務公司總經理王錦榮表示，發展國內離岸風電產業是政府重要綠能建設計畫之一，並將視野導向完善在地化供應鏈為目標，結合南台灣厚實的製造產業聚落，長期發展國內離岸風電產業。

王錦榮說，政府與洲鉅公司共同合作開發，打造先進離岸風電水下基礎的生產儲運基地，並持續引進國際先進技術、培育產業核心人才及帶動南台灣就業機會，以達綠能永續的願景目標；港務公司積極提供風電產業者更優質、更現代化的經營環境，共創高雄港、市及離岸風電產業三贏的新局面。

洲鉅公司董事長廖士銘說，今日上梁祈福，就是洲鉅公司一路從規畫走向執行的最佳例證，一步步對台灣風電產業的遠景，具體執行並落實在公司的發展中。過程中感謝港務公司如期如質完成A6-B重件碼頭，使台灣風電產業又向前邁進一大步，也相當認同政府對風電產業政策方向的規畫與支持，共同為淨零排放的目標努力。

港務公司表示，高雄港有優越的樞紐港要件、完善的港埠設施及高效率的作業能力，而洲鉅公司具備國際認證組裝技術及風電先進設備。台灣港務公司與洲鉅公司簽訂長期租約，將大幅優化高雄港整體資源運用，深耕高雄，樹立政府與民間企業深化合作最佳典範外，可望離岸風電國產化未來放眼亞太及東南亞市場。

高雄港洲際一期A6-B離岸風機水下基礎生產及發貨基地願景圖。圖／港務公司提供
高雄港洲際一期A6-B離岸風機水下基礎生產及發貨基地願景圖。圖／港務公司提供
高效率風機水下基礎組裝廠房圖。圖／港務公司提供
高效率風機水下基礎組裝廠房圖。圖／港務公司提供
A6重件碼頭配置圖。圖／港務公司提供
A6重件碼頭配置圖。圖／港務公司提供
典禮合影。由左至右為港務公司王錦榮總經理、洲鉅風電公司廖士銘董事長、屏東縣周春米縣長。圖／港務公司提供
典禮合影。由左至右為港務公司王錦榮總經理、洲鉅風電公司廖士銘董事長、屏東縣周春米縣長。圖／港務公司提供

碼頭 高雄港

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