「嚴重時如大法師」17年來飽受癲癇之谷 他赴三總治療至今沒發作

19歲張姓男大生從2歲起就飽受癲癇之苦，最多一天發作5次，嚴重抽搐、四肢僵直、眼神往上吊、不斷吐口水等，張媽媽形容，兒子身體呈現如電影「大法師」中的主角鬼上身模樣。張同學屬於藥物難治型癲癇，日前於三軍總醫院接受「病灶切除數合併術中腦皮質電圖監測治療」，術後至今2個月並未發作。

癲癇症是一種腦神經元反覆自發性異常放電的疾病，盛行率約千分之5至千分之10，粗估全台20萬至30萬名患者，因癲癇發作時外表嚇人，動輒口吐白沫、手腳抽搐，常遭汙名化，被貼上標籤，甚至被誤認為被鬼神附身，送至宗教場所驅邪。正因對疾病的誤解，病患就診的意願並不高。

張同學屬於「藥物難治型癲癇」，2歲發病，張媽媽回憶，當時孩子站著，雙眼突然呆滯，出現擤鼻涕聲音，以及嘴角抽搐、抽筋等，整個人都不能動，到其他大醫院檢查，當時一名醫師評估用藥程度有限，最後轉至三總就醫。

張媽媽表示，當兒子癲癇發作時，肢體動作有如「大法師」中的鬼上身，而類似擤鼻涕的聲音就是發病前兆，家屬大概知道要發作，會衝到旁邊，「問題是發作了，什麼事也不能做」。

張同學使用多種藥物後治療仍無效，2024年7月在三總神經內外科接受手術，由神經外科部神經加護中心主任曾冠穎、神經外科部主治醫師楊韻如主刀，合併以術中腦電圖定位切除病灶，目前患者術後2個月無發作，大幅改善生活品質。

三軍總醫院神經科部主治醫師蔡明真表示，約2至3成患者被誤診為動作障礙等，原因在於一開始至住家附近的診所或小醫院就醫，因此，確診時往往已延誤10年。建議出現疑似癲癇症狀時，先到醫學中心就醫，或上網搜尋台灣癲癇醫學會建議醫師名單，就近就醫。

蔡明真表示，癲癇症目前第一線仍為藥物治療，7成患者癲癇發作時，經由適當診斷及藥物處方可得到良好控制。患者如有陣發性的動作或症狀，可至神經內科門診評估，若確定是癲癇症，醫師針對癲癇種類、癲癇病因、性別、年紀等因素選定適合的藥物來治療。

另3成癲癇症病患，為藥物難治型癲癇，曾冠穎指出，這類患者可考慮接受癲癇手術，為求安全，癲癇手術前患者需接受完整評估，包括，重新評估診斷及藥物、腦波型態、影像檢查結果、神經心理測驗結果等，透過一系列縝密的檢查來確定患者是否適合手術、使用何種術式，並召開跨團隊會議，討論出治療建議。

曾冠穎說，執行「病灶切除術合併術中腦皮質電圖監測」之前，需透過影像學找出病灶、腦波、病史、發作型態等，均符合條件，才能執行手術，目前僅有腦波監測神經訊號耗材需要自費。

蔡明真表示，醫療沒有百分之百，目前做法比較像是把腦部眾多「壞蛋」中，打敗最大的壞蛋，術後2年仍要繼續用藥，並需繼續追蹤。

三總副院長、神經科醫師李俊泰表示，該院癲癇團隊參考台北榮總的跨團隊照護模式，派遣蔡明真醫師在北榮總癲癇科接受訓練，並通過亞洲癲癇學會腦波認證國際考試(ASEPA)，團隊整合神經部、神經外科部、小兒部、放射診斷部、核子醫學部、麻醉部、病理部、營養部、護理部等專家及資源，在籌備手術過程中與台北榮總癲癇團隊定期學術交流，討論手術規畫，並請教專業意見。