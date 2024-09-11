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氣候暖化國產菇產量遞減 台日簽MOU取經振產能

中央社／ 台北11日電
在農業部推動下，台中市新社區農會與日本「森產業株式會社」、台灣「第一名店股份有限公司」，今天正式簽訂三方共同合作備忘錄(MOU)，農業部次長胡忠一（前右）到場主持見證，與第一名店董事長王義郎（前左）致意。記者林俊良／攝影
在農業部推動下，台中市新社區農會與日本「森產業株式會社」、台灣「第一名店股份有限公司」，今天正式簽訂三方共同合作備忘錄(MOU)，農業部次長胡忠一（前右）到場主持見證，與第一名店董事長王義郎（前左）致意。記者林俊良／攝影

受氣候暖化影響，農業部次長胡忠一今天表示，2023年菇類及其中的香菇產量都比2018年下降，日本每年研發上千菌種，因此推動台日產業簽署合作備忘錄，希望吸取日本經驗提振產量。

農業部農糧署今天舉辦「台日香菇產業交流合作備忘錄簽約記者會」，由台中市新社區農會與日本「森產業株式會社」、台灣「第一名店」公司簽訂三方共同合作備忘錄（MOU），並由新社區農會與農業試驗所簽署技術合作備忘錄。

胡忠一指出，菇類適合在攝氏23度環境生長，25度以上就發育不好，氣候暖化衝擊台灣菇類生產，2018年菇類產值新台幣117.16億元，其中香菇為86.61億元，2023年分別衰退至91.31億元與66.15億元，跟農民懶惰無關，是因為天氣熱菌種弱化，如何振興是當務之急。

他再舉例，台灣用太空包種香菇，在日本1個太空包收穫600公克，台灣從300公克降為200公克，是日本的1/2到1/3，且他4月到日本參訪，看到日本已經採環控溫度、濕度生產，產出的香菇傘大肉厚、品質好。

胡忠一並說，日本每年研發出1000種以上菌種，日本的國產菌種用於生產在日本的市占率也是第一，這次能簽約與台日關係深化有關，且雙邊產業有50年交情，希望台灣能取經日本經驗，實質改善菌種弱化問題、推出抗熱菌種，改善國內菇類產量下滑的問題。

同時日本氣溫出現攝氏30度以上的情況也變多，台灣可提供日本研究耐熱品種環境，強化彼此產業競爭力。

國內也已推展研究對策，農糧署補充，其與農業試驗所已推動「智慧農業-菇類領航產業」計畫，精進生產與包裝等各環節，簽約後將展開加強香菇產業技術的交流、輔導菇農改善設施及提高生產技術。

另外，農糧署已於台中新社區輔導青農建置「新型水簾式菇類立體化示範溫室」，可有效降低溫度，提昇品質，產量可達傳統栽培模式6倍以上。

胡忠一說，台灣1年用2億903包太空包種香菇，台中新社占1億880萬包、占比52%；而全台1年產量4274公噸，新社產量2720公噸、占比近64%，由台中新社區農會簽署備忘錄具代表性；此外，台中新社、南投埔里等產量占全國產量96%，是主產區。台灣1年進口近1000公噸，出口生鮮香菇14.2公噸到香港、新加坡、澳洲這3國，乾香菇則出口美國、泰國、加拿大，盼產能提升，擴大商機。

日本 胡忠一 香菇

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