快訊

獨／新光金、台新金最新換股比例出爐！1股新光金換0.672股再加特別股

香港羽賽／頭號種子戴資穎輕鬆闖關 第二輪又碰台北賽輸球對手

調高換股比例？台新金、新光金20:00開重訊記者會

聽新聞
0:00 / 0:00

北醫宣示三重點 響應917世界病人安全日

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
台北醫學大學附設醫院今（11）日舉辦病人安全周系列活動，結合醫院年度捐血盛會，邀請民眾談病安、捐熱血。圖／台北醫學大學附設醫院提供
台北醫學大學附設醫院今（11）日舉辦病人安全周系列活動，結合醫院年度捐血盛會，邀請民眾談病安、捐熱血。圖／台北醫學大學附設醫院提供

9月17日為世界衛生組織所訂定的「世界病人安全日」，強調病人有意見受重視及參與的權利，今年世界病人日的主題為「Improving diagnosis for patient safety- Get it right, make it safe」，期望透過安全診斷、健康把關，守護病人安全。

北醫學大學附設醫院響應「世界病人安全日」及「健康台灣」計畫，宣誓「醫病共責、正確診斷、安全就醫」三大重點，希望從多面向落實醫病共享決策，翻轉病人被動角色，提高民眾關注各種醫療安全議題的意識，包括門診、住院、手術及出院返家等流程，不要讓自己的權益睡著。

響應世界病人安全日，北醫附醫今（11）日率先起跑，結合病人安全周系列活動以及年度捐血盛會，吸引近千位民眾談病安、捐熱血。北醫附醫院長施俊明表示，呼應今年世界病人安全日主題及口號，即日起至27日，推出「快閃談病安」活動，提升民眾對就醫權利的知能。

施俊明提到，穩定的血品供應亦是病人安全的關鍵，今年病人安全周結合捐血活動，並與台北醫學大學攜手合作，鼓勵年輕學子定期捐血的習慣。金樹慈善基金會、微風慈善基金會亦推出「您捐血，我捐助」計畫，並捐款支持北醫附醫「機器人輔助復健治療―經濟困難家庭」基金，共同守護兒童健康。

北醫附醫副院長暨護理部主任蕭淑代說，對民眾而言，即使資訊取得容易，醫療領域極具複雜且專業性，醫病知識仍有不對等關係。北醫附醫積極推動醫病共享決策，讓病人參與決策，在就醫過程中有任何疑問或顧慮，都應該主動說出來，讓醫療人員及時了解。

蕭淑代表示，民眾參與自身醫療，有助於建立良好的醫病關係，也讓治療方法更貼近病人需求，達到最好的治療效果。

北醫大校長吳麥斯親自挽袖捐血，鼓勵年輕學子養成定期捐血的習慣。圖／台北醫學大學附設醫院提供
北醫大校長吳麥斯親自挽袖捐血，鼓勵年輕學子養成定期捐血的習慣。圖／台北醫學大學附設醫院提供

北醫 捐血 醫學

延伸閱讀

麥當勞熱血行動開跑！指定校園地點捐血 免費獲大麥克

警廣台中分台辦捐血活動 中部血庫O型最常缺血

中部血庫這血型最缺！「舒跑哥」好熱血共捐出20萬CC

嘉義市議會響應號召捐血加碼贈禮 目標2500袋

相關新聞

中秋哪些地區有望賞月？輕颱貝碧佳路徑曝光 這日離台灣最近

中央氣象署預報員林定宜表示，明後2天大台北、東半部地區及恆春半島不定時有局部短暫陣雨或雷雨，另雲林以南、南投也要注意局部...

星宇大阪航班指示燈號異常折返桃機 晚間重新起飛

星宇航空JX822台北-大阪航班今天上午10點15分起飛，途中因航機指示燈號異常，折返桃園機場檢修，星宇航空說明，為確保...

抓頭髮「直接扯下皮膚」 異位性皮膚炎患者曝罹病辛酸

異位性皮膚炎是一種自體免疫疾病，並無可根治的方法，因皮膚紅腫潰爛的外觀，許多患者自幼即飽受異樣眼光，今年世界異位性皮膚炎...

你「鼠」我活？台中連鎖火鍋店有老鼠 中市食安處將稽查

有網友到台中市南區1家火鍋店用餐，在自助吧台看到1隻老鼠來回跑，還咬了1塊疑似豆皮的食材，她說，大家外食要小心，「不是你...

不僅靠性行為傳播？非洲M痘兒童感染暴增 台大教授示警恐是飛沫傳染

M痘疫情在非洲持續流行，疫情最嚴重的剛果民主共和國，因近期開學，兒少青少年病例增加75倍。台大公衛學院教授陳秀熙表示，M...

初秋天氣乾熱「燥邪」找上門 中醫提醒3部位容易受影響

時序雖入秋，不過氣溫仍高，中醫師提醒，初秋時節「燥邪」比較強，黏膜、皮膚、腸胃道等都可能受影響，要留意口乾舌燥、流鼻血、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。