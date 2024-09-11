北醫宣示三重點 響應917世界病人安全日

9月17日為世界衛生組織所訂定的「世界病人安全日」，強調病人有意見受重視及參與的權利，今年世界病人日的主題為「Improving diagnosis for patient safety- Get it right, make it safe」，期望透過安全診斷、健康把關，守護病人安全。

台北醫學大學附設醫院響應「世界病人安全日」及「健康台灣」計畫，宣誓「醫病共責、正確診斷、安全就醫」三大重點，希望從多面向落實醫病共享決策，翻轉病人被動角色，提高民眾關注各種醫療安全議題的意識，包括門診、住院、手術及出院返家等流程，不要讓自己的權益睡著。

響應世界病人安全日，北醫附醫今（11）日率先起跑，結合病人安全周系列活動以及年度捐血盛會，吸引近千位民眾談病安、捐熱血。北醫附醫院長施俊明表示，呼應今年世界病人安全日主題及口號，即日起至27日，推出「快閃談病安」活動，提升民眾對就醫權利的知能。

施俊明提到，穩定的血品供應亦是病人安全的關鍵，今年病人安全周結合捐血活動，並與台北醫學大學攜手合作，鼓勵年輕學子定期捐血的習慣。金樹慈善基金會、微風慈善基金會亦推出「您捐血，我捐助」計畫，並捐款支持北醫附醫「機器人輔助復健治療―經濟困難家庭」基金，共同守護兒童健康。

北醫附醫副院長暨護理部主任蕭淑代說，對民眾而言，即使資訊取得容易，醫療領域極具複雜且專業性，醫病知識仍有不對等關係。北醫附醫積極推動醫病共享決策，讓病人參與決策，在就醫過程中有任何疑問或顧慮，都應該主動說出來，讓醫療人員及時了解。