北醫宣示三重點 響應917世界病人安全日

9月17日為世界衛生組織所訂定的「世界病人安全日」,強調病人有意見受重視及參與的權利,今年世界病人日的主題為「Improving diagnosis for patient safety- Get it right, make it safe」,期望透過安全診斷、健康把關,守護病人安全。

台北醫學大學附設醫院響應「世界病人安全日」及「健康台灣」計畫,宣誓「醫病共責、正確診斷、安全就醫」三大重點,希望從多面向落實醫病共享決策,翻轉病人被動角色,提高民眾關注各種醫療安全議題的意識,包括門診、住院、手術及出院返家等流程,不要讓自己的權益睡著。

響應世界病人安全日,北醫附醫今(11)日率先起跑,結合病人安全周系列活動以及年度捐血盛會,吸引近千位民眾談病安、捐熱血。北醫附醫院長施俊明表示,呼應今年世界病人安全日主題及口號,即日起至27日,推出「快閃談病安」活動,提升民眾對就醫權利的知能。

施俊明提到,穩定的血品供應亦是病人安全的關鍵,今年病人安全周結合捐血活動,並與台北醫學大學攜手合作,鼓勵年輕學子定期捐血的習慣。金樹慈善基金會、微風慈善基金會亦推出「您捐血,我捐助」計畫,並捐款支持北醫附醫「機器人輔助復健治療―經濟困難家庭」基金,共同守護兒童健康。

北醫附醫副院長暨護理部主任蕭淑代說,對民眾而言,即使資訊取得容易,醫療領域極具複雜且專業性,醫病知識仍有不對等關係。北醫附醫積極推動醫病共享決策,讓病人參與決策,在就醫過程中有任何疑問或顧慮,都應該主動說出來,讓醫療人員及時了解。