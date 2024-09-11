不僅靠性行為傳播？非洲M痘兒童感染暴增 台大教授示警恐是飛沫傳染

M痘疫情在非洲持續流行，疫情最嚴重的剛果民主共和國，因近期開學，兒少青少年病例增加75倍。台大公衛學院教授陳秀熙表示，M痘疫情已從男性同性性行為傳播，發展至異性性行為傳播，甚至沒有性行為的兒童也受影響，代表飛沫、環境傳播情況恐已出現，但仍需更多研究支持。

陳秀熙表示，全球90%M痘病例來自剛果民主共和國，感染人數超過18000人，其中已造成615人死亡，該國新學期開學後，疫情最嚴重的南基伍省，19歲以下兒童及青少年感染M痘的病例激增，達到75倍之多，與一般人口相比，兒童病例的增長速度是其2倍。

近期剛果的M痘是第Ib型，為最新型別。陳秀熙表示，此波M痘疫情出現在採金礦區域，因勞工來自不同地區，加上大量性工作者帶入，變成異性傳播，近期又發現小孩也會受到感染，尤其中非地區小於10歲患者感染比率高，泰國出現的首例M痘患者，亦沒有性接觸史，傳染管道恐已變得多元，令人憂心。

疫情解封，近期暑假光觀旅遊盛行，陳秀熙表示，台灣在疫情之後，因社交活動恢復，性相關傳染病增加，本來應不必過於擔心，隨社交常態化之後，疫情就會下降，但M痘全球傳播，若有人在旅遊過程中，不甚因旅館被褥等傳染，帶回M痘，不僅異性戀者、小孩都有可能受到影響。

陳秀熙表示，飛沫、環境接觸均是M痘可能傳染途徑，但需要更多研究才能證實，除過去認為的性接觸外，患者在旅館睡過的枕頭、棉被，若沒有更換，恐會傳染給下一位房客，這是因為患者皮膚發疹、脫落導致。