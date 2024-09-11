快訊

獨／新光金、台新金最新換股比例出爐！1股新光金換0.672股再加特別股

香港羽賽／頭號種子戴資穎輕鬆闖關 第二輪又碰台北賽輸球對手

調高換股比例？台新金、新光金20:00開重訊記者會

不僅靠性行為傳播？非洲M痘兒童感染暴增 台大教授示警恐是飛沫傳染

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
M痘疫情肆虐非洲多地。法新社
M痘疫情肆虐非洲多地。法新社

M痘疫情非洲持續流行，疫情最嚴重的剛果民主共和國，因近期開學，兒少青少年病例增加75倍。台大公衛學院教授陳秀熙表示，M痘疫情已從男性同性性行為傳播，發展至異性性行為傳播，甚至沒有性行為的兒童也受影響，代表飛沫、環境傳播情況恐已出現，但仍需更多研究支持。

陳秀熙表示，全球90%M痘病例來自剛果民主共和國，感染人數超過18000人，其中已造成615人死亡，該國新學期開學後，疫情最嚴重的南基伍省，19歲以下兒童及青少年感染M痘的病例激增，達到75倍之多，與一般人口相比，兒童病例的增長速度是其2倍。

近期剛果的M痘是第Ib型，為最新型別。陳秀熙表示，此波M痘疫情出現在採金礦區域，因勞工來自不同地區，加上大量性工作者帶入，變成異性傳播，近期又發現小孩也會受到感染，尤其中非地區小於10歲患者感染比率高，泰國出現的首例M痘患者，亦沒有性接觸史，傳染管道恐已變得多元，令人憂心。

疫情解封，近期暑假光觀旅遊盛行，陳秀熙表示，台灣在疫情之後，因社交活動恢復，性相關傳染病增加，本來應不必過於擔心，隨社交常態化之後，疫情就會下降，但M痘全球傳播，若有人在旅遊過程中，不甚因旅館被褥等傳染，帶回M痘，不僅異性戀者、小孩都有可能受到影響。

陳秀熙表示，飛沫、環境接觸均是M痘可能傳染途徑，但需要更多研究才能證實，除過去認為的性接觸外，患者在旅館睡過的枕頭、棉被，若沒有更換，恐會傳染給下一位房客，這是因為患者皮膚發疹、脫落導致。

為防堵全球疫情，世界衛生組織將疫苗送入剛果。陳秀熙表示，剛果此次接收了99100劑M痘疫苗，未來台灣若能站在全球衛生組織（WHO）的立場參與援助行動，將是一種重要的國際人道貢獻，「WHO應考慮讓臺灣加入疫苗援助計畫，體現臺灣對國際人道救援的支持。」

台大公衛學院教授陳秀熙表示，M痘疫情已從男性同性性行為傳播，發展至異性性行為傳播，甚至沒有性行為的兒童也受影響，代表飛沫、環境傳播情況恐已出現。本報資料照片
台大公衛學院教授陳秀熙表示，M痘疫情已從男性同性性行為傳播，發展至異性性行為傳播，甚至沒有性行為的兒童也受影響，代表飛沫、環境傳播情況恐已出現。本報資料照片

M痘 性行為 疫情 陳秀熙 非洲

延伸閱讀

對抗猴痘 中首款疫苗獲准臨床試驗

中、美非洲在競爭 習要用綠能取勝

非洲農產輸中將有綠色通道 真能解決貿易逆差？

中國「大撒幣」非洲有陷阱？ 聯國秘書長籲債務減免

相關新聞

中秋哪些地區有望賞月？輕颱貝碧佳路徑曝光 這日離台灣最近

中央氣象署預報員林定宜表示，明後2天大台北、東半部地區及恆春半島不定時有局部短暫陣雨或雷雨，另雲林以南、南投也要注意局部...

星宇大阪航班指示燈號異常折返桃機 晚間重新起飛

星宇航空JX822台北-大阪航班今天上午10點15分起飛，途中因航機指示燈號異常，折返桃園機場檢修，星宇航空說明，為確保...

抓頭髮「直接扯下皮膚」 異位性皮膚炎患者曝罹病辛酸

異位性皮膚炎是一種自體免疫疾病，並無可根治的方法，因皮膚紅腫潰爛的外觀，許多患者自幼即飽受異樣眼光，今年世界異位性皮膚炎...

你「鼠」我活？台中連鎖火鍋店有老鼠 中市食安處將稽查

有網友到台中市南區1家火鍋店用餐，在自助吧台看到1隻老鼠來回跑，還咬了1塊疑似豆皮的食材，她說，大家外食要小心，「不是你...

不僅靠性行為傳播？非洲M痘兒童感染暴增 台大教授示警恐是飛沫傳染

M痘疫情在非洲持續流行，疫情最嚴重的剛果民主共和國，因近期開學，兒少青少年病例增加75倍。台大公衛學院教授陳秀熙表示，M...

初秋天氣乾熱「燥邪」找上門 中醫提醒3部位容易受影響

時序雖入秋，不過氣溫仍高，中醫師提醒，初秋時節「燥邪」比較強，黏膜、皮膚、腸胃道等都可能受影響，要留意口乾舌燥、流鼻血、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。