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時序入秋季節交替乾又熱 中醫示警小心「燥邪」找上身

中央社／ 台北11日電
馬偕紀念醫院中醫部婦科主任瞿瑞瑩表示，最近正好換季，初秋偏熱又乾，中醫認為秋季的主要病邪是燥邪，容易出現口乾舌燥、流鼻血、皮膚癢等症狀。聯合報系資料照
馬偕紀念醫院中醫部婦科主任瞿瑞瑩表示，最近正好換季，初秋偏熱又乾，中醫認為秋季的主要病邪是燥邪，容易出現口乾舌燥、流鼻血、皮膚癢等症狀。聯合報系資料照

初秋乾又熱，小心「燥邪」找上身。醫師建議，秋日養生應著重防止乾燥及養肺，可多吃水梨、白木耳、百合、蓮子等屬性微涼且潤肺的食物，先不要進補，否則可能更容易便秘、流鼻血。

時序進入秋天，馬偕紀念醫院中醫部婦科主任瞿瑞瑩今天接受中央社記者電訪表示，最近正好換季，初秋偏熱又乾，中醫認為秋季的主要病邪是燥邪，容易出現口乾舌燥、流鼻血、皮膚癢等症狀。

除了呼吸道病人，瞿瑞瑩特別提到，也有不少莫名其妙拉肚子的患者，畢竟入秋了，不適合像夏天一樣吃那麼多冰涼的東西，但因為天氣還是很熱，有些人依舊吃冰涼的東西，結果造成腸胃不適問題。

瞿瑞瑩建議，這段時間可以多吃微涼、潤肺的食物，例如水梨、白木耳、百合、蓮子等，還有富含膠質、水分的食材，像是白蘿蔔、大白菜、小白菜、冬瓜、絲瓜等，或蓮藕、山藥、白木耳、秋葵等，對潤喉潤燥都有幫助。

「目前不適合進補。」瞿瑞瑩數度強調，不管是哪種進補，都建議暫時先不要，尤其藥膳或是麻油等，反而更容易導致便秘或口乾舌燥、流鼻血的狀況。

適逢中秋佳節腳步近，瞿瑞瑩表示，中秋烤肉通常會吃得比較油膩外，烤、炸、辣都會加劇燥邪，應多喝水，最好不要大灌冰涼飲品，可以喝綠豆湯、麥茶來解膩。

中秋 中醫 白木耳

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