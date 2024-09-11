港作家摘金鼎獎見證自由力量 湊加苗驚喜現身

第48屆金鼎獎今天舉行頒獎典禮，日本作家湊加苗現身成一大亮點。今年得獎作家除有香港作家梁莉姿及詩人廖偉棠外，還有陳斐翡為圖博人發聲，見證出版自由下的文學力量。

文化部主辦第48屆金鼎獎頒獎典禮今天於南港展覽館舉行，共33件作品獲得雜誌類、圖書類、政府出版品類及數位出版類等22個獎項，今年頒獎典禮首度邀請洛杉磯時報書展活動副總監賓尼（Ann Binney）、馬來西亞前喬治市文學節策展人寶琳（Pauline Fan）及湊佳苗出席頒獎典禮，並擔任頒獎人。

湊加苗與詩人向陽共同為圖書類「文學圖書獎」頒獎，湊加苗表示，她寫小說會深掘人的劣根性與惡意，不會刻意避開，而在向陽著作中，她也看見向陽的直率，雖然作為向陽晚輩，自己不應發表評論，但她仍深深覺得向陽每字每句都能讓讀者產生共鳴，相信許多創作者都以向陽為目標，她也是其中一人。

梁莉姿以「樹的憂鬱」從向陽手中接過獎座，她說，3年前獲得來台後首座文學獎，向陽便是評審之一，因此特別感動。「樹的憂鬱」談香港與台灣二地，是一本叩問之書，裝滿她對身分、地緣政治、寫作知識的盼望與辯證，「願世界上所有人都能保留免於恐懼的創作自由，這應該是所有人所享有的權利。」

同樣來自香港的廖偉棠則以「劫後書」與「樹的憂鬱」獲同一獎項，他今天透過編輯表示，希望這些詩能帶給台灣與香港那些孤獨的人一些擁抱。而在圖書類非文學圖書獎中，也有作者試圖以作品爭取「自由」，或以作品見證台灣走向民主自由的發展過程。

如「圖博千年：一個旅人的雪域凝視」作家陳斐翡，特別引述圖博（西藏）歌詞，「寫下歌的他們因為參與抗議被關押在中國苦牢10多年。」明天是鄭南榕77歲冥誕，她希望能將這座金鼎獎獻給世界上所有追求歷史真相、守護自由人權的人，而文學所擁有的力量，更是能讓人直面真相，且依然懷抱希望。

攝影家謝三泰則以「街頭劇場」獲獎，他說，當時自己在向陽推薦下開始自立晚報的工作，自此與台灣街頭運動結下不解之緣，見證台灣解嚴前後時刻，以相機記錄從禁錮、衝撞到民主的過程，特別要感謝那些街頭運動民主鬥士，讓他擁有勇氣呈現「街頭劇場」這本書。