中秋哪些地區有望賞月？輕颱貝碧佳路徑曝光 這日離台灣最近

中央氣象署預報員林定宜表示，明後2天大台北、東半部地區及恆春半島不定時有局部短暫陣雨或雷雨，另雲林以南、南投也要注意局部大雨，周六至下周一受颱風外圍環流影響，環境不穩定；外界關心中秋當天是否能順利賞月？林定宜說，大台北、東半部地區水氣、雲量多，中南部地區晚上雲散掉後，賞月機率比較高。

林定宜表示，貝碧佳颱風下周二、三（17、18日）將登陸浙江附近，而台灣附近仍受低壓帶影響，而低壓帶裡面後續仍會有熱帶系統生成，但生成位置、路徑、強度等不確定性高，後續還需持續密切觀察。

民眾最關心的中秋賞月機率，林定宜指出，下周二、三天氣不穩定，尤其迎風面的大台北地區、東半部地區，環境風場為東北風，雲量偏多且時不時會降雨，賞月需靠運氣；而中南部地區午後有局部短暫陣雨，但晚上雲散掉後，賞月機率比較高。

降雨部分，明（12日）水氣偏多，環境風場偏東風，迎風面大台北、東半部、恆春半島不定時有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後苗栗以南及其他山區有局部短暫雷陣雨，尤其雲林以南、南投地區要注意有局部大雨發生機率；明天新北市、桃園沿海空曠地區有較強陣風，需注意海邊活動的安全。

周五（13日）天氣與明天雷同，水氣偏多，環境風場轉為東北風。周六至下周一（14至16日）受到颱風外圍環流影響，環境不穩定。周六、日（14、15日）環境風場為東北風，迎風面北部、東半部有局部短暫陣雨，其他地區為多雲、午後有局部短暫雷陣雨。

下周一（16日）環境風場偏東風至偏南風，東半部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲、午後有局部短暫雷陣雨。

林定宜提醒，下周二至下周六（17至21日）澎湖、金馬地區將遇到年度大潮，這段期間，西部沿海潮位偏高，低窪地區要注意海水倒灌、局部積淹水情況。

溫度部分，根據氣象署官網，今天最高溫位於台北市士林37.2度，其次為新北市三峽37.1度，台北市信義、台東縣石寧山也都出現也都出現36度高溫。林定宜表示，明天各地高溫為32至35度，沒有下雨時感受較悶熱。

【中央社／台北11日電】

氣象署今天表示，輕颱貝碧佳預估15日距離台灣最近，後續朝中國浙江移動的機會最高；明天水氣偏多，大台北、東半部易有短暫陣雨，午後雲林以南、南投地區要留意局部大雨發生。

中央氣象署預報員林定宜告訴中央社記者，輕度颱風貝碧佳今天下午位於鵝鑾鼻東南東方約2370公里海面，預估14日影響琉球群島；貝碧佳後續仍有增強空間，往浙江方向前進的機會最高，15日是距離台灣最近的時間點。

林定宜表示，明天與13日水氣偏多，環境風場轉偏東風，迎風面大台北、東半部、恆春半島有不定時短暫陣雨或雷雨，午後苗栗以南、各山區有局部短暫雷雨，雲林以南、南投地區易有局部大雨。

林定宜提到，14日至16日受到颱風貝碧佳接近及外圍雲系影響，北部、東半部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後各地有局部短暫雷陣雨；預估16日貝碧佳就會登陸中國，對台灣的影響漸減。

林定宜提醒，14日至16日基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）沿海及恆春半島有長浪發生的機率，15日、16日馬祖也有長浪發生；17日至21日澎金馬地區適逢年度大潮、西部沿海潮位較高，沿海低窪地區需要特別留意海水倒灌、積淹水等現象。

林定宜指出，後期台灣仍然是在大低壓帶的環境中，17日、18日大台北及東半部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後各地有局部短暫雷陣雨。

至於中秋節（17日）的天氣，林定宜表示，因為環境偏東北風，預估大台北、東半部雲層較厚，而中南部在午後也可能會有旺盛對流，晚間是否能賞月仍要碰運氣；但後期天氣預測仍有不確定性，需再觀察。

另外，林定宜說，在菲律賓東方海面至琉球群島一帶仍然有許多熱帶系統在醞釀，不排除還會有新的熱帶性低氣壓或颱風生成，但目前歐美模式預測分歧很大，需再持續觀察。