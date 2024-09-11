19歲男癲癇藥治不好 三總手術切除病灶改善生活

癲癇常被貼上標籤，甚至被誤認為遭鬼神附身，今年19歲的張姓學生，2歲癲癇發病，吃藥卻治不好，最嚴重1天發作5次，出現扭曲、手腳抽搐狀況，經三總手術切除病灶改善生活。

三軍總醫院神經科部主治醫師蔡明真今天在記者會說，癲癇症是腦神經元反覆自發性異常放電疾病，盛行率約千分之5至千分之10，以台灣人口換算，粗估全台約有20萬至30萬名患者，並不算罕見。癲癇發作可能出現口吐白沫、手腳抽搐，疾病誤解造成就診意願不高，延誤病情。

蔡明真表示，癲癇症第一線治療是藥物治療，大約7成患者經由適當診斷及藥物處方，癲癇發作次數可獲得良好控制；仍有3成癲癇症病患會演變至藥物難治型癲癇，當藥物可能無效時，便是癲癇手術介入的時機。

三軍總醫院神經外科部神經加護中心主任曾冠穎說，開刀為侵入性檢查，癲癇手術前患者需要接受完整評估，進行一系列縝密檢查來確定是否適合動手術、應用何種術式，綜合檢查結果後，開跨團隊會議綜合各專科專家給予患者治療建議。

三總參考台北榮總跨團隊照護模式成立癲癇團隊，派遣神經內科醫師赴台北榮總癲癇科接受訓練。張姓學生就是三總團隊收治的難治型癲癇，他的媽媽回憶，孩子2歲時第一次發病，帶著孩子四處求醫，使用多種藥物後治療無效，最嚴重1天發作5次，如大法師般扭曲、手腳抽搐。

張姓學生經過三總跨團隊進行癲癇手術評估，今年7月由神經內外科醫師合作，曾冠穎及三軍總醫院神經外科部主治醫師楊韻如主刀，合併以術中腦電圖定位切除病灶。張姓學生過去短短3個月就10多次發作，目前術後2個月從未再度發作，大幅改善生活品質。