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防新冠疫情秋冬再起 疾管署備50萬份抗病毒藥倍拉維

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
新冠疫情來到今年新低點，但對高風險族群的威脅仍不容小覷，為因應該族群需求，疾管署啟動整備新冠抗病毒藥物，日前決標30萬劑瑞德西韋（Remdesivir）以及50萬人份倍拉維（Paxlovid）。聯合報系資料照
新冠疫情來到今年新低點，但對高風險族群的威脅仍不容小覷，為因應該族群需求，疾管署啟動整備新冠抗病毒藥物，日前決標30萬劑瑞德西韋（Remdesivir）以及50萬人份倍拉維（Paxlovid）。聯合報系資料照

新冠疫情來到今年新低點，但對高風險族群的威脅仍不容小覷，為因應該族群需求，疾管署啟動整備新冠抗病毒藥物，日前決標30萬劑瑞德西韋（Remdesivir）以及50萬人份倍拉維（Paxlovid）。疾管署發言人羅一鈞表示，兩項採購都包含開口合約，加上現有庫存可因應下一波秋冬疫情。

9月1日至9月7日新冠門急診就診人次為1萬2576人次，羅一鈞表示，上周比前一周下降近3成，為今年以來的新冠疫情最低點。接下來預計11月底、12月初、秋冬交替之際會有下一波新冠疫情，屆時天氣明顯轉冷，呼吸道疫情會漸漸上升，預估明年春節前後（1月底）會達到高峰，呼籲民眾也可以盡量接種疫苗。

近期疾管署公告決標文件包含採購30萬劑瑞德西韋、50萬人份倍拉維。羅一鈞說，瑞德西韋為15萬劑加上15萬開口合約，前面的15萬劑預計在今年底到貨，其餘15萬劑明年可視情況叫貨；目前庫存4.9萬劑，尚可使用3個月。

另外，倍拉維在是開口合約40萬人份，將在今年交貨，其中已經驗收17萬人份，年底陸續會有23萬人份到貨；其餘10萬人份將視明年狀況叫貨。羅一鈞表示，目前倍拉維仍有26.9萬人份，足以因應下一波疫情所需。不論是倍拉維或是瑞德西韋都是採取效期較長的藥物準備，至少都有13個月效期。

此外，先前出現存量爭議的口服抗病毒藥物「莫納皮拉韋」目前仍有1.3萬人份。羅一鈞說，依照目前用量推估月還可用7個月，還有已簽約的開口合約2萬160人份後續可再叫貨，但是考量其EUA將在年底到期，因此沒有新採購規畫。

今年新冠疫情來到今年新低點，為整備下一波疫情疾管署仍準備抗病毒藥物。本報資料照片
今年新冠疫情來到今年新低點，為整備下一波疫情疾管署仍準備抗病毒藥物。本報資料照片

新冠肺炎 瑞德西韋 疫情 疾管署 羅一鈞

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