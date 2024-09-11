防新冠疫情秋冬再起 疾管署備50萬份抗病毒藥倍拉維

新冠疫情來到今年新低點，但對高風險族群的威脅仍不容小覷，為因應該族群需求，疾管署啟動整備新冠抗病毒藥物，日前決標30萬劑瑞德西韋（Remdesivir）以及50萬人份倍拉維（Paxlovid）。疾管署發言人羅一鈞表示，兩項採購都包含開口合約，加上現有庫存可因應下一波秋冬疫情。

9月1日至9月7日新冠門急診就診人次為1萬2576人次，羅一鈞表示，上周比前一周下降近3成，為今年以來的新冠疫情最低點。接下來預計11月底、12月初、秋冬交替之際會有下一波新冠疫情，屆時天氣明顯轉冷，呼吸道疫情會漸漸上升，預估明年春節前後（1月底）會達到高峰，呼籲民眾也可以盡量接種疫苗。

近期疾管署公告決標文件包含採購30萬劑瑞德西韋、50萬人份倍拉維。羅一鈞說，瑞德西韋為15萬劑加上15萬開口合約，前面的15萬劑預計在今年底到貨，其餘15萬劑明年可視情況叫貨；目前庫存4.9萬劑，尚可使用3個月。

另外，倍拉維在是開口合約40萬人份，將在今年交貨，其中已經驗收17萬人份，年底陸續會有23萬人份到貨；其餘10萬人份將視明年狀況叫貨。羅一鈞表示，目前倍拉維仍有26.9萬人份，足以因應下一波疫情所需。不論是倍拉維或是瑞德西韋都是採取效期較長的藥物準備，至少都有13個月效期。