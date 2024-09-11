過度追劇、滑臉書小心「3C白內障」 醫：注意7危險因子
白內障以50歲以上患者居多，這幾年有年輕化趨勢，國泰綜合醫院眼科主治醫師郭又瑋表示，現代人過度使用3C產品，追劇、玩手遊、看社群平台，使40到50歲白內障患者漸增，甚至30多歲患者也不少見。
郭又瑋說，國人使用3C產品的時間愈拉愈長，各種眼睛疾病陸續報到，「白內障」位居眼睛疾病前三位，年輕族群發生比例有增加趨勢，不再是老年人專屬。有些人罹患白內障卻未妥善治療、延誤就醫，到最後可能引發眼睛發炎、青光眼等併發症。
根據健保署資料顯示，109年因白內障相關疾病就醫的人數，約為110萬人；其中，60歲以上的患者超過8成，達到全人口的17%。而109年台灣全年執行的白內障手術數量約為24.4萬件，相較於107年的22.9萬件，增加了6%。
郭又瑋提到，白內障有七大成因及危險因子，除了與年齡增長有關，民眾應及早預防、改變生活習慣，減少過度用眼。
1.年齡：年齡是白內障的最主要風險因素，屬於正常老化過程，水晶體會逐漸混濁，只要活得夠久就一定會有白內障。
2.紫外線：長期暴露於紫外線下，會增加白內障的風險；紫外線照射會對水晶體蛋白質造成損傷，導致混濁、影響視力。
3.糖尿病：糖尿病患者罹患白內障的風險較一般人高，因為高血糖會讓水晶體像泡在糖水裡，導致腫脹變性。
4.抽菸和酗酒：尼古丁、酒精等物質，會造成水晶體變性或混濁，甚至讓視神經受損。
5.長期使用某些特定藥物：長期使用類固醇藥物，可能會引起核性白內障或後囊性白內障生成。
6.眼部外傷或手術：若水晶體被外力強烈震動，其蛋白質構造可能出現變化，導致白內障提早報到。
7.其他危險因子：高度近視者（500度以上），眼睛容易有提早退化現象，其他包括遺傳基因、高血壓。
郭又瑋提醒，白內障的典型症狀包括：視力模糊、夜間視力減退、畏光、視物重影和色彩淡化等。這些症狀會隨著白內障的病程進展逐漸加重，最終嚴重影響日常生活。目前，治癒白內障最有效的方法為手術，移除混濁的水晶體並植入人工晶狀體，大部分患者在手術後視力有明顯改善。
郭又瑋呼籲，白內障的發生與年齡增長有密切相關，仍可以靠配戴防紫外線眼鏡、控制血糖、保持均衡飲食和適量運動降低風險或延緩其發展。高風險人群，應定期進行眼科檢查，及早治療才能改善症狀。
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