過度追劇、滑臉書小心「3C白內障」 醫：注意7危險因子

白內障以50歲以上患者居多，這幾年有年輕化趨勢，國泰綜合醫院眼科主治醫師郭又瑋表示，現代人過度使用3C產品，追劇、玩手遊、看社群平台，使40到50歲白內障患者漸增，甚至30多歲患者也不少見。

郭又瑋說，國人使用3C產品的時間愈拉愈長，各種眼睛疾病陸續報到，「白內障」位居眼睛疾病前三位，年輕族群發生比例有增加趨勢，不再是老年人專屬。有些人罹患白內障卻未妥善治療、延誤就醫，到最後可能引發眼睛發炎、青光眼等併發症。

根據健保署資料顯示，109年因白內障相關疾病就醫的人數，約為110萬人；其中，60歲以上的患者超過8成，達到全人口的17%。而109年台灣全年執行的白內障手術數量約為24.4萬件，相較於107年的22.9萬件，增加了6%。

郭又瑋提到，白內障有七大成因及危險因子，除了與年齡增長有關，民眾應及早預防、改變生活習慣，減少過度用眼。

郭又瑋提醒，白內障的典型症狀包括：視力模糊、夜間視力減退、畏光、視物重影和色彩淡化等。這些症狀會隨著白內障的病程進展逐漸加重，最終嚴重影響日常生活。目前，治癒白內障最有效的方法為手術，移除混濁的水晶體並植入人工晶狀體，大部分患者在手術後視力有明顯改善。

郭又瑋呼籲，白內障的發生與年齡增長有密切相關，仍可以靠配戴防紫外線眼鏡、控制血糖、保持均衡飲食和適量運動降低風險或延緩其發展。高風險人群，應定期進行眼科檢查，及早治療才能改善症狀。