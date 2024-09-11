北市下午空品達不健康等級 減少外出及戴口罩
北市環保局表示，今天下午北市空氣品質達不健康等級，提醒民眾減少戶外活動、外出戴口罩等。
北市環保局今以新聞稿表示，今天下午北市空氣品質已達紅色警示（AQI>150），指標污染物為臭氧8小時，提醒民眾隨時注意空氣品質狀況、減少戶外活動，如外出請戴口罩，及減少使用私人運具，多搭乘大眾運輸工具。
環保局說明，今天環境風場為偏東風，且午後受光化作用影響，臭氧濃度偏高，中正測站AQI已達150（紅警等級）；已於局網發布最新消息提醒民眾注意，並以通訊軟體Line群組通知公運處、捷運公司協助於公車亭及捷運站發布跑馬燈。
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