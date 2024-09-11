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foodpanda外送員助道路改善 11天通報200件多反映2態樣

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
德商foodpanda響應交通安全月，今宣布祭出「道安守門員」計畫，讓外送員即時回報需改善道路。聯合報系資料照
德商foodpanda響應交通安全月，今宣布祭出「道安守門員」計畫，讓外送員即時回報需改善道路。聯合報系資料照

德商foodpanda響應交通安全月，今宣布祭出「道安守門員」計畫，讓外送員即時回報需改善道路。foodpanda表示，計畫9月上路至今已回報200件，其中以路不平、紅綠燈秒數太少，停讓行人過久影響送餐品質問題居多，且中南部縣市回報狀況比北部多。另外，公司將於10月起提供外送員第三人責任保險，最高理賠400萬元。

foodpanda表示，2020年起推動「360安心計畫」，外送員事故率連續3年下降，今年更較去年下降2成，事故率不到0.1%。今年已投入10億元提供外送員全時段保險、安全獎勵金、巡迴健檢及機車保養補助等，10月起將再提供「第三人責任保障」，每年預估需再投入1億元，提供體傷、死亡最高400萬元理賠保障，並設立官方Line帳號簡化流程。

foodpanda營運總監秦宇也說，外送員每天在道路行駛時間很長，全職每天平均跑5、60公里，今年響應交通部交通安全月，祭出「道安守門員」計畫，讓外送員在跑單途中將須改善的道路回報給政府，並提供禮券鼓勵外送員回報，9月上路至今已收到200件，其中包括待轉區、路不平、路燈及視線改善等。

秦宇指出，過去外送員常見事故主要為十字路口沒有待轉區導致碰撞，而外送員9月以來回報的道路改善態樣主要則以路不平，以及紅綠燈秒數太少，停讓行人太久影響送餐品質。縣市則以中南部為主，包括路線及紅綠燈規畫仍與北部有落差。

另外，foodpanda指出，今年也推出升級版「粉紅英雄金健康」巡迴健檢，於全台6縣市舉行，針對直接影響駕駛安全的視力狀況及肺部健康進行加強篩檢。在機車保養部分，也與專業機車保養場合作，提供外送員保養金2000元等。

德商foodpanda響應交通安全月，今宣布祭出「道安守門員」計畫，讓外送員即時回報需改善道路。記者周湘芸／攝影
德商foodpanda響應交通安全月，今宣布祭出「道安守門員」計畫，讓外送員即時回報需改善道路。記者周湘芸／攝影

foodpanda 外送員 紅綠燈

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