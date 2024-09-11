中秋送暖！台灣諾華攜手聯合勸募 持續捐助社福團體

中秋佳節將屆，台灣諾華連續4年與聯合勸募協會推廣公益活動，今年捐助中華飛揚關懷協會、台中市私立弘毓社會福利基金會兒童與青少年教育與健康等兩項計畫，讓數百名小朋友感受到人間溫情。

台灣諾華於2009年起執行「諾華慈善關懷計畫」，由「台灣諾華慈善委員會」號召全體員工愛心捐款，10多年以來，捐助超過30個弱勢團體，捐贈金額累計超過新台幣3000萬元以上。

除了慈善捐款外，台灣諾華今年組成近20人志工團隊， 於8月中旬到台中協助「慢啼寶貝茄寶兒童劇團」公演，活動當日正值近酷熱炎暑，諾華員工們不畏豔陽熱情參與，志工穿上「茄寶」人偶裝，和孩童們演出「童話森林奇遇記」，傳遞著「每個孩子都是獨特而美好的精神」。

諾華CSR慈善委員陳一凡擔任第3年「台灣諾華慈善委員會」 委員，也是弘毓兒童劇團表演活動的台中總召，她說，今年感受特別不同，近距離與孩子們相處，與爸爸媽媽互動，感受到劇團的存在，為支持著他們往前邁進很重要的力量，很感動台灣諾華也是其中支持的一環。

台灣諾華總裁麥芳蘭Fran Milnes表示，很開心能和聯合勸募成為策略夥伴，持續實踐諾華企業社會責任。除了同仁捐款，公司同步企業捐助，組成志工，出力協助社福團體的兒童劇團公演，讓社福團體在中秋月圓前收到來自企業的支持。

麥芳蘭進一步指出，諾華致力於ESG，而與社會建立信任是諾華的重點策略，因為這與「重新創想醫藥未來」、「改善和延長人們生命」的企業宗旨一致。

「衷心感謝台灣諾華及其全體同仁對我們的支持」聯合勸募常務理事陳永清說，自2020年以來，台灣諾華及其員工累積捐款總額超過700萬元，未來將持續強化社會資源的整合效能，將愛心與支持精準地傳遞給最需要的族群。

弘毓基金會梁斐芸主任表示，非常感謝台灣諾華共同為公益合作及早療家庭挺身而出，透過擔任企業志工，並支持慢啼寶貝茄寶兒童劇團的公演活動。看到諾華員工們在炎熱的天氣下仍然不辭辛勞地投入，並穿上茄寶人偶裝與孩子們共同演出，這份熱忱和愛心令人感動。

除了照顧台中海線地區發展遲緩兒童及其照顧者的「弘毓社會福利基金會」，2024年台灣諾華慈善關懷計劃也持續挹注花蓮市經濟弱勢兒少及家庭功能不彰的「中華花蓮飛揚關懷協會」，已見到成效。

花蓮飛揚關懷協會初期專注於兒少課後輔導，獲得專業社工的支持後，從課業輔導逐步拓展至孩子全面發展的服務，透過遊戲吸引孩子的方式，將品格教育融入其中，未來將擴展至更多課輔班級。

弘毓基金會的茄寶劇團為特殊兒童提供了額外的訓練和表現成果的舞台，每位上台的孩童都經過半年的培訓，才得以展現最佳的一面，服務前後的改善不僅影響孩子自身，也顯著改變了照顧者對他們能力的認知和期待，帶來了實質而深刻的正面影響。