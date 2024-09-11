18歲男腦子快爆炸握拳狂敲頭 醫推神經多樣性新認知

18歲「東東」今年順利進入美國知名大學，他2、3年前被確診「高功能自閉症類群障礙症」，常握拳用力敲打著頭部，哭著說「腦子裡充滿了太多想法，感覺快要爆炸」，那時多次自殘自傷，以美工刀在手腕留下駭人的傷疤，而雙親則是常哭紅了眼，不知如何是好。所幸，最後經過情緒治療，病情已逐漸好轉。

國內神經內科權威、台灣認知功能促進協會理事長甄瑞興說，「東東」從小有素描天份，2、3年前確診後，東東爸爸的擔心兒子走至客廳陽台跳樓，每天夜裡將沙發靠背頂著東東的房門喇叭鎖，連續好幾個月睡在門口。期間陪同就醫，持續用藥，接受心理諮商，但「東東」狀況未獲改善，在友人告知在美國的「荒野治療」，東東父母忍痛將兒子送至美國治療，順利成為大一新鮮人。

甄瑞興說，國內過動症、自閉症、亞斯伯格症等患者的家長，常憂心孩子被貼上負面標籤，不願帶孩子就醫，而目前國際間已將過動症、自閉症等統稱為「神經多樣性」，此指大腦和認知的多樣性，如社交、學習、注意力、情緒與心理功能等，並進一步將概念擴及多種與神經發展相關的族群，包括過動症、自閉症、妥瑞氏症、亞斯伯格群、發展性障礙、注意力不足等。

甄瑞興指出，台灣每年約14萬名新生兒，神經多樣性盛行率2.5%估計，每年約3500名寶寶有特殊教育需求，近年政府推展早療，估計約三分之一已接受協助，但仍有2000人被「漏接」，往往在升上國中後成為家長、師長眼中的壞孩子，拒學、抽菸、參加幫派，或整天窩在家裡，想不開時就自殘，甚至自裁，造成家庭及社會問題。

甄瑞興說，近年來，愈來愈多學者認為「神經多樣性」，不應視為一種疾病或異常，而是腦部發育比一般人還要慢，家長也應有正確認知，小朋友不可能痊癒，因為這是一種狀況，而非疾病。但目前國內治療仍以憂鬱、焦慮、過動、自殺等症狀治療為主，未著重行為治療。

荒野治療為美國猶他州治療團體的療癒模式，由2名心理諮商師帶著4名有憂鬱、拒學、自殺等傾向的青少年外出露營5天，排除手機等一切外界事務，青少年須自行煮飯、紮營自力更生，以探索自我，5天後返回治療住宿型學校，持續接受每周一至兩小時心理諮商，每天生活教練指導學習許多情緒控制的工具，緩解心理不適。

若以自閉症類群障礙症為例，此為腦神經發展性障礙，每一個案均有著不同表現，通常在幼兒階段就有些與眾不同，特點為社交互動困難、語言和溝通困難、狹隘的興趣，以及重複性行為。

自閉症並非局部腦病變，而是早期腦部發育不全所造成的異常狀態，影像檢查發現，與從同年齡的一般孩子相較，自閉症孩童在嬰兒時期的腦容量即有過度增生的跡象，也就是在生命早期時，大腦發育快速，導致出現「神經多樣性」改變，但全腦連通性不足，導致成長後孩子的多樣化症狀，臨床顯示，部分患者成年後，仍出現症狀。

至於，注意力不足過動症」也屬神經多樣化中常見症狀。甄瑞興說，注意力不足過動症可分為過動、注意力不足，及兩者皆有等三大類，男多於女，約二比一。成因不明，一般來說，遺傳因子約佔8成，其餘為環境因素，臨床觀察，ADHD族群如過度使用手機、平板等3C產品，受到聲光影像等刺激，專注力將變得更差。

亞斯伯格症候群主要表現為社交、非語言交際的障礙，以及興趣狹窄，重複某些特定行為。在治療上，以行為治療為主，希望逐步改善溝通技巧、減少強迫症狀、給予社交技巧訓練，另透過重複例行的工作，來改善肢體不協調。

亞東醫院將於10月舉辦「2024年台灣青少年情緒障礙國際研討會」，邀請3名美國權威專家分享神經多樣性青少年治療的經驗，台北榮總兒童青少年精神科主任陳牧宏則提出青少年日間病房「向日葵學園」執行成效，以及民間團體及家長參與這項研討會議。

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