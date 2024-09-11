午後雷陣雨下不停！16縣市豪大雨特報 雨神恐一路轟炸到晚間

午後降雨不斷，中央氣象署今下午4時發布豪雨特報，針對16縣市發布豪大雨特報，影響時間持續到晚間。大雨警戒區為嘉義縣；大雨警戒區為台北市山區、新北市、桃園市山區、新竹縣山區、苗栗縣山區、台中市山區、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、台南市、高雄市山區、屏東縣山區、宜蘭縣山區、花蓮縣山區。

氣象署表示，對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今日嘉義縣有局部大雨或豪雨發生的機率，新北、南投、彰化至台南地區及桃園至台中、高屏、宜花山區有局部大雨發生的機率，需注意雷擊及強陣風，低窪地區請慎防積水，山區注意坍方、落石及溪水暴漲。