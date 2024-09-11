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影／金牌農村競賽頒獎 發掘在地價值

攝影中心／ 記者曾原信／台北即時報導
副總統蕭美琴（前排中）以及農業部長陳駿季（前排左四）下午出席第三屆金牌農村競賽頒獎典禮，並與得獎農村代表們合影。記者曾原信／攝影
副總統蕭美琴（前排中）以及農業部長陳駿季（前排左四）下午出席第三屆金牌農村競賽頒獎典禮，並與得獎農村代表們合影。記者曾原信／攝影

農業部主辦之「第三屆金牌農村競賽」，下午舉行頒獎典禮，此次比賽共有974個農村社區參賽，歷經一年的評審，共計選出5金、6銀、7銅及4優等獎等22個獎項。副總統蕭美琴、農業部部長陳駿季、德國在台協會處長許佑格等人皆出席。

農業部表示，金牌農村競賽借鏡德國聯邦農糧局賽制內容流程，並結合台灣相關專家意見，於2017年舉辦第一屆競賽，陳駿季表示，農村的根本是人，但農村也不只是農民居住的地方，盼透過金牌農村競賽發掘每個農村的價值，吸引更多人投資與定居。

農業部長陳駿季下午出席第三屆金牌農村競賽頒獎典禮。記者曾原信／攝影
農業部長陳駿季下午出席第三屆金牌農村競賽頒獎典禮。記者曾原信／攝影
副總統蕭美琴下午出席第三屆金牌農村競賽頒獎典禮，蕭美琴表示，好的農村社區，可以吸引年輕人回鄉，也可吸引新的居民入住。記者曾原信／攝影
副總統蕭美琴下午出席第三屆金牌農村競賽頒獎典禮，蕭美琴表示，好的農村社區，可以吸引年輕人回鄉，也可吸引新的居民入住。記者曾原信／攝影
副總統蕭美琴（前）以及農業部長陳駿季（後）下午出席第三屆金牌農村競賽頒獎典禮。記者曾原信／攝影
副總統蕭美琴（前）以及農業部長陳駿季（後）下午出席第三屆金牌農村競賽頒獎典禮。記者曾原信／攝影

農業部 金牌 陳駿季

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