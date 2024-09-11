快訊

京華城案 檢廉約談北市前副市長、現任高市副市長林欽榮作證

午休買不到飯學生躺校長室門口抗議 成功高中還原真相：誤會一場

「不會放棄飛行！」盼盡速養傷 幻象飛官墜機後心情曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

抓頭髮「直接扯下皮膚」 異位性皮膚炎患者曝罹病辛酸

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
一名異位性皮膚炎患者表示曾想留長頭髮，卻因夜晚睡覺時搔癢，頭髮黏在皮膚上，拿下頭髮時連皮膚都扯了下來，導致她只敢留短髮，不敢再留長髮，至今仍以短髮示人。示意圖／ingimage
一名異位性皮膚炎患者表示曾想留長頭髮，卻因夜晚睡覺時搔癢，頭髮黏在皮膚上，拿下頭髮時連皮膚都扯了下來，導致她只敢留短髮，不敢再留長髮，至今仍以短髮示人。示意圖／ingimage

異位性皮膚炎是一種自體免疫疾病，並無可根治的方法，因皮膚紅腫潰爛的外觀，許多患者自幼即飽受異樣眼光，今年世界異位性皮膚炎日，以「真實無濾鏡」為主題，鼓勵患者接受常規醫療，控制疾病狀況，以達到減少復發的目標。

異性皮膚炎病患周小姐說，異位性皮膚炎發作時，「就像螞蟻從骨髓鑽出來」，痛苦難奈；自己曾經想要留長頭髮，卻因夜晚睡覺時搔癢，頭髮黏在皮膚上，拿下頭髮時連皮膚都扯了下來，導致她只敢留短髮，不敢再留長髮，至今仍以短髮示人。

周小姐說，罹患異位性皮膚炎曾讓自己非常絕望，甚至有過一了百了的負面念頭，高中時甚至有人看到自己身上病灶時說，「妳永遠不會好，沒有人會愛妳、喜歡妳」，讓她不知如何面對。

接受健保給付的生物製劑針劑治療後，周小姐病況好轉。她表示，治療後皮膚病灶改善，過去不敢游泳，現在已經可以去衝浪，也不需要擔心吃甲殼類海鮮引起過敏，第一次吃到蝦、蟹，「味道簡直太美味」，接受治療不僅給了自己完好的皮膚，「還讓我有面對人生的勇氣。」

從事數位印刷工作的何先生則表示，因皮膚搔癢、發炎，全身80%體表面積都在發言，每天搔癢難奈，無法好好睡覺，工作容易分心，且時常需要補眠，自己曾歷經好轉就停藥，發作再用藥的時期，去年使用口服小分子標靶藥物後，疾病終於獲得改善，「終於不用在上班的時候補眠，還主動向公司申請加班。」

異位性皮膚炎病友協會理事長、台大醫院皮膚科主治醫師朱家瑜說，臨床上經常遇到病友因為對疾病絕望，認為既然不能治癒，就發作了再來看醫師、吃藥就好，導致疾病反覆發作，影響生活品質，但只要穩定用藥，即使是中重度異位性皮膚炎患者，使用健保給付的口服、針劑藥物，患者病況均能獲得改善，不過口服藥物有少數肝腎副作用發生，患者必須定期回診抽血監測，針劑藥物則會導致結膜炎、臉部紅腫等副作用。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

異性皮膚炎病患周小姐（左起）說，自己曾經想要留長頭髮，卻因夜晚睡覺時搔癢，頭髮黏在皮膚上，拿下頭髮時連皮膚都扯了下來，導致他只敢留短髮，不敢再留長髮，至今仍以短髮示人。記者林琮恩／攝影
異性皮膚炎病患周小姐（左起）說，自己曾經想要留長頭髮，卻因夜晚睡覺時搔癢，頭髮黏在皮膚上，拿下頭髮時連皮膚都扯了下來，導致他只敢留短髮，不敢再留長髮，至今仍以短髮示人。記者林琮恩／攝影

患者 異位性皮膚炎 頭髮

延伸閱讀

異位性皮膚炎體質問題？各種偏方撩落去 患者病情反加劇

手指月亮會被割耳朵？兒科醫破解「神秘力量」 網驚呼：現在才知道

連女神也救不了！唐嫣「超仙長髮一刀剪成顯老超土短髮」粉絲全崩潰：怎麼醜那麼多

異位性皮膚炎怎麼辦？按4穴位助改善！中醫看異膚細分4類型，對證調理控制疾病

相關新聞

午後雷陣雨下不停！16縣市豪大雨特報 雨神恐一路轟炸到晚間

午後降雨不斷，中央氣象署今下午4時發布豪雨特報，針對16縣市發布豪大雨特報，影響時間持續到晚間。大雨警戒區為嘉義縣；大雨...

星宇大阪航班指示燈號異常折返桃機 晚間重新起飛

星宇航空JX822台北-大阪航班今天上午10點15分起飛，途中因航機指示燈號異常，折返桃園機場檢修，星宇航空說明，為確保...

抓頭髮「直接扯下皮膚」 異位性皮膚炎患者曝罹病辛酸

異位性皮膚炎是一種自體免疫疾病，並無可根治的方法，因皮膚紅腫潰爛的外觀，許多患者自幼即飽受異樣眼光，今年世界異位性皮膚炎...

教育程度與基因有關？ 國衛院分析台韓17萬資料解密

過往研究指出，教育程度部分因素受基因影響，但相關研究長期缺乏東亞資料。國衛院團隊分析台灣及韓國人體資料庫17萬餘筆資料發...

「好發2族群」暴食再催吐…日本飲食障礙症案例增加 專家憂台灣狀況

根據國外統計，飲食障礙症求助率低落，但就連盛行率較高的西方國家都只有3至4成的就醫率，國內專家擔憂亞洲願意去求助比率恐怕...

你「鼠」我活？台中連鎖火鍋店有老鼠 中市食安處將稽查

有網友到台中市南區1家火鍋店用餐，在自助吧台看到1隻老鼠來回跑，還咬了1塊疑似豆皮的食材，她說，大家外食要小心，「不是你...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。