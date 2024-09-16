冰山崩落、潭底大旱、都市熱島......在大學校園「看見」氣候危機

走進臺灣師範大學（以下簡稱臺師大）的誠正走廊，不少學生正佇足細看廊道兩旁掛出的照片：巨大冰山化成細碎浮冰、乾旱的日月潭底土地龜裂、機車族在暴雨與洪水中艱困前行......等等。氣候變遷不再只是模糊的科學數字，或遙遠的末日預言，而是眼前所見、來自世界各地的氣候危機景象。

這場「氣候危機攝影展」由願景工程基金會（以下簡稱願景工程）和臺灣青年永續發展協會（以下簡稱青永協）主辦，臺師大永續發展中心及社團「永續出師」共同協辦，長期重視氣候變遷議題的國泰金控擔任共同倡議夥伴。願景工程基金會執行長袁慧芬說，過去願景工程寫氣候報導放在官網供讀者閱讀，「這次我們走進校園，更主動出擊讓大家看到這些內容」。

「氣候危機攝影展」共展出28幅作品，部分影像來自願景工程過去發表的《解凍格陵蘭》、《都市氣候難民》、《前進COP28》等專題報導。願景工程七月舉辦「你眼中的氣候危機」攝影比賽，從一般民眾視角挖掘生活周遭的氣候危機，這次攝影展也一併展出。

袁慧芬說，水下攝影師高國維在恆春合界拍攝的珊瑚白化一景，讓她印象深刻。「我自己有在潛水，對珊瑚白化非常有感。」袁慧芬說，「如果不仔細看，你會覺得一片雪白，是很美的海景。但透過畫面搭配文字解說，你就會知道在我們看不到的海裡，已經起了天翻地覆的變化」。

攝影展也記錄青年聚在聯合國氣候峰會（COP）會場外疾呼「氣候正義」的景象。「以前我們都說要救北極熊、要救下一代，但氣候危機影響現在的地球，就是這一代的未來。」袁慧芬說，「年輕人正含苞待放，他們應該比誰都更想積極監督國家、企業有沒有好好處理氣候危機的議題」。

為了走入校園，願景工程找上青永協合作。青永協副理事長陳宏駿表示，永續發展必須將青年世代納入系統性規劃。2017年起，多所大專院校的學生會永續部、永續社等團隊領導者建立社群「綠社交流」，開始推動大學永續人才培力。延續這樣的交流模式，青永協在2021年創立，建立起校園、社會組織，甚至產官學研的永續協力網絡。

青永協理事長蔡文培認為，過去青年世代與社會組織合作，最多只能參與活動跟實習。但這次青永協與願景工程協力推動校園氣候攝影展，不只普及大學生對氣候議題的認識，也促進校園作為協辦方參與。陳宏駿提到，根據青永協調查，在2017年至2021年間，全台有青年永續團隊的大學約6所，但2023年後已提升至18所，顯見大學校園有積極邁向永續的趨勢。

臺師大環安衛中心主任劉祥麟也前往觀展，表示策展照片讓他心情沈重，「地球已經發高燒、在加護病房了。」劉祥麟宣布，臺師大今年11月將出版永續報告書，2030年要減碳50％、2048年達到全校碳中和。劉祥麟說，臺師大會積極支持校內社團由下而上關注永續議題，勉勵全校師生攜手合作。

氣候危機攝影展第一站選在臺師大，佈展巧思不少。袁慧芬說，氣候議題對許多學生來說並不有趣，因此更需「對症下藥」，「年輕人注重影像化，所以這次溝通方式用攝影作品呈現。也選在人來人往的走廊展出，而不是獨立的展覽空間，希望可以接觸到更多學生」。

臺師大社團「永續出師」執行長、就讀臺師大幼兒與家庭科學學系二年級的林沛瀅說，攝影展主題是「每年都是最熱的一年」，近日高溫讓人很有感，但許多大學生不知道能貢獻什麼，仍覺得氣候議題離自己很遙遠。若要做出改變，得先回顧日常生活和氣候變遷的關聯。

根據聯合國糧食及農業組織（FAO）去年報告指出，畜牧業碳排佔人為排碳量12％。林沛瀅開始反思自己每一餐的食物選擇，她提到，永續出師在2022年創立社群「蔬大人」，分享校園周邊蔬食店家、辦理蔬食推廣活動，期待翻轉「蔬食不好吃」的印象，共同挖掘蔬食的美味及可能性，也累積越來越多夥伴一起吃蔬食。

在這次展出作品中，〈愈來愈熱的惡性循環〉記錄大樓外牆密密麻麻的冷氣室外機，讓林沛瀅印象深刻。林沛瀅說，冷氣是現代人不可或缺的降溫夥伴，然而攝影師換個角度看，點出冷氣讓大環境越來越熱，「現代生活的一切都有外部成本，而跳脫框架、洞察問題、敏捷行動，是這個世代能把更好的環境，交給下個世代的關鍵。」

林沛瀅住在學校宿舍，也跟室友協調三人以上在室內才開冷氣。她表示，大家都認同不濫開冷氣的觀念，既能省電費，也是為地球環境盡一份心力。

為了貼近生活，氣候危機攝影展還推出「氣候星座」心理測驗，讓大家測出自己面對重要的氣候議題會做出什麼決定，及貼近哪個星座性格。靈感來自英國《衛報》去年的報導，有青年發起以氣候為主題的快速約會活動（speed dating）。袁慧芬說，台灣人常用星座作為擇偶參考，希望透過這項氣候星座測驗，讓氣候知識更可親。

測驗中也放入國際氣候時事資訊，特別是願景工程自COP26開始，連續三年派員前往COP採訪，「這次攝影展也是為了年底的COP會議暖身。」袁慧芬說。她鼓勵青年學子多關注COP會議，願景工程同樣會持續關注11月在亞塞拜然登場的COP29。

氣候危機攝影展於9月9日至9月21日在臺師大誠正走廊展出，接下來將在全台大專院校巡迴展出，一路展到明年六月。下一站會前往花蓮東華大學圖書館，於10月5日到10月19日展出。

本次攝影展也秉持「永續策展」理念，所有作品裱板皆為「不垃圾場」產製、以塑膠廢棄物再製而成的再生花磚。展覽共使用28片花磚，約等同超過6萬個飲料瓶蓋或湯匙的廢棄塑膠，在接下來的巡迴展中也會重複使用。