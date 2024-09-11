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「好發2族群」暴食再催吐…日本飲食障礙症案例增加 專家憂台灣狀況

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
根據國外統計，飲食障礙症求助率不高，但就連盛行率較高的西方國家都只有3至4成的就醫率，國內專家擔憂亞洲願意去求助比率恐怕更低。本報資料照片
根據國外統計，飲食障礙症求助率不高，但就連盛行率較高的西方國家都只有3至4成的就醫率，國內專家擔憂亞洲願意去求助比率恐怕更低。本報資料照片

根據國外統計，飲食障礙症求助率低落，但就連盛行率較高的西方國家都只有3至4成的就醫率，國內專家擔憂亞洲願意去求助比率恐怕更低。衛生福利部桃園療養院副院長李俊宏表示，國內飲食障礙症目前尚未出現明顯增加趨勢，但臨床上不可忽略，特別是現在網路人際互動頻率高，飲食障礙症好發在高中、大學女性。

李俊宏指出，飲食障礙症目前在門診零星出現，但是在西方盛行，日本也出現增加狀況，我國應該密切注意趨勢，一般來說，飲食障礙症好發青少年女性，因同儕壓力大，加上大家在網路表現自己，當身材體重受到批評、霸凌，容易衍伸飲食障礙症，有人厭食，也有人暴食再催吐等，讓飲食變成舒壓來源。

李俊宏說，嚴重的厭食症會影響患者BMI，出現營養不良的後遺症，如體重減輕等，人體沒有辦法維持正常代謝狀況，不僅容易疲勞，意識和精神狀態都受到影響，也可能會有手抖、低體溫等，甚至出現呼吸道或心血管問題，嚴重者可能危及生命。

飲食障礙症多出現於女性，李俊宏說，女生可能經期被影響，甚至出現代償性的毛髮變多。若有催吐，因胃酸會經過口腔，也可能導致食道發炎、容易蛀牙，甚至口角發炎等。

飲食障礙屬於身心症，生理、心理都需要同步注意。李俊宏表示，個案要先經過完整的生理評估，評斷體重、營養狀況，是否有其他併發症等才可以治療；藥物上會使用抗憂鬱、抗焦慮或是衝動控制等藥物，也須要合併心理治療，屬於整合性治療，通常會合併內科、感染科一起介入。

李俊宏指出，厭食症、飲食障礙症跟其他疾病一樣，及早發現治療效果較好，不論厭食、暴食，經治療約有五、六成可得到改善。根據統計，國外個案願意求助比率僅三至四成，預估亞洲求助意願可能更低，很多民眾就算來求診，也不見得有意識到飲食障礙症。

李俊宏說，個案來到診間大多都是說心情不好、想傷害自己、遇到挫折等，經過進一步詢問紓壓管道等，才發現竟利用催吐、暴食來紓解壓力。

李俊宏提醒家長或民眾，留意飲食習慣，進食量是否正常，是否有刻意絕食或禁食，也有人為了抵銷暴食去催吐或是過度運動等。值得注意的是，飲食障礙會合併情緒議題，不少個案會透過暴飲暴食紓壓，可能與校園、家庭狀況有關，若長期處於情緒低落狀態，應該特別注意。

憂鬱 網路 身材 體重

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