快訊

京華城案 檢廉約談北市前副市長、現任高市副市長林欽榮作證

午休買不到飯學生躺校長室門口抗議 成功高中還原真相：誤會一場

「不會放棄飛行！」盼盡速養傷 幻象飛官墜機後心情曝光

日本不孕夫婦來台「借精借卵」 醫師分析3原因成首選

中央社／ 台北11日電
全球先進國家面臨晚婚晚育、不孕問題，日本也不例外，儘管當地醫術發達，台灣卻成為日本夫妻借精、借卵首選。示意圖／ingimage
全球先進國家面臨晚婚晚育、不孕問題，日本也不例外，儘管當地醫術發達，台灣卻成為日本夫妻借精、借卵首選。示意圖／ingimage

全球先進國家面臨晚婚晚育、不孕問題，日本也不例外，儘管當地醫術發達，台灣卻成為日本夫妻借精、借卵首選，醫師分析與日本風氣保守、台灣法規嚴格、借卵成本低有關。

根據日本厚生勞動省統計，在日本每6對夫妻中就有1對正在接受不孕治療，每年約有7萬名試管嬰兒出生，平均每11名新生兒中就有1名是透過試管技術誕生。台中禾馨宜蘊生殖中心院長王懷麟今天透過新聞稿指出，日本對借精卵接受度低，無明確法規，療程處於灰色地帶。

王懷麟說，日本借卵過程通常是透過親友無償提供卵子，非合法建立捐贈制度。反觀台灣允許合法借精、借卵，疾病、年齡、心理評估、捐贈動機，以及配對機制等明確篩選。台灣卵子庫擁有來自台灣、日本及其他亞洲地區卵子捐贈者，吸引許多日本不孕夫婦來台求子。

第2是台灣的人工生殖法相當嚴格，其中規定每人一生只能捐卵1次，避免近親結婚可能性，也避免捐贈卵子淪為商業行為。王懷麟說，相比美國允許最多6次捐卵，台灣規定更嚴謹，保障捐贈者與受贈者權益，讓雙方更加安心。

第3是台灣借卵成本低，王懷麟表示，除了療程費用為歐美國家的1/3，對日本人而言，台灣的生活花費、交通與時間成本考量都更有利；此外，台灣可提供多語言服務，讓醫病溝通更便利，使得每年來台求診國際個案倍增，成為亞洲不孕治療首選。

桃園禾馨宜蘊生殖中心主任沈思佑分享1對日本夫婦來台求子的故事，45歲的松下夫婦因年輕時拚事業，直到40歲才開始規劃生育，松下夫婦經過5年努力，在日本嘗試超過10次試管嬰兒療程，仍無法成功懷孕。最後，他們決定前往台灣，採取借卵的方式進行治療。

透過台灣國際醫療視訊看診，松下夫婦來台接受醫療檢查，完成卵子配對和申請，第2次來台便進行冷凍胚胎植入，僅花費半年時間，1次成功懷孕。沈思佑說，松下夫婦現在還會定期從日本傳超音波照片給他，向台灣醫療團隊「報平安」，字裡行間滿是喜悅與感謝。

懷孕 成功 日本 試管嬰兒

延伸閱讀

日本家庭能「1人養全家」？ 網歸納2原因：不用雙薪維持家計

颱風貝碧佳續增強 日本氣象廳估9月14日起影響沖繩

日外相上川陽子宣布參選 第9人角逐自民黨總裁

影／核安30號演習 模擬日本能登半島孤島困境

相關新聞

午後雷陣雨下不停！16縣市豪大雨特報 雨神恐一路轟炸到晚間

午後降雨不斷，中央氣象署今下午4時發布豪雨特報，針對16縣市發布豪大雨特報，影響時間持續到晚間。大雨警戒區為嘉義縣；大雨...

星宇大阪航班指示燈號異常折返桃機 晚間重新起飛

星宇航空JX822台北-大阪航班今天上午10點15分起飛，途中因航機指示燈號異常，折返桃園機場檢修，星宇航空說明，為確保...

抓頭髮「直接扯下皮膚」 異位性皮膚炎患者曝罹病辛酸

異位性皮膚炎是一種自體免疫疾病，並無可根治的方法，因皮膚紅腫潰爛的外觀，許多患者自幼即飽受異樣眼光，今年世界異位性皮膚炎...

教育程度與基因有關？ 國衛院分析台韓17萬資料解密

過往研究指出，教育程度部分因素受基因影響，但相關研究長期缺乏東亞資料。國衛院團隊分析台灣及韓國人體資料庫17萬餘筆資料發...

「好發2族群」暴食再催吐…日本飲食障礙症案例增加 專家憂台灣狀況

根據國外統計，飲食障礙症求助率低落，但就連盛行率較高的西方國家都只有3至4成的就醫率，國內專家擔憂亞洲願意去求助比率恐怕...

你「鼠」我活？台中連鎖火鍋店有老鼠 中市食安處將稽查

有網友到台中市南區1家火鍋店用餐，在自助吧台看到1隻老鼠來回跑，還咬了1塊疑似豆皮的食材，她說，大家外食要小心，「不是你...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。