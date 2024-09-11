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異位性皮膚炎體質問題？各種偏方撩落去 患者病情反加劇

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
異位性皮膚炎患者常與「過敏三兄弟」隨行，即氣喘、過敏性鼻炎、過敏性結膜炎。示意圖／ingimage
異位性皮膚炎患者常與「過敏三兄弟」隨行，即氣喘、過敏性鼻炎、過敏性結膜炎。示意圖／ingimage

9月14日是世界異位性皮膚炎日，異位性皮膚炎病友協會對病友進行調查，發現醫師患者對於病況的認知存在落差，病友被醫師認定為中重度的比率為4成，但自我評估為中重度者達5成。協會理事長、台大醫院皮膚科主治醫師朱家瑜說，醫師主要評估病灶與外觀，但異位性皮膚炎的症狀影響生活品質，導致醫病認知落差。

調查顯示，被醫師認定為中重度的4成病友，在治療後經過4次追蹤後，僅剩下一成為中重度患者。朱家瑜表示，病友接受標準治療，可改善病況，9成病人可以沒有症狀，生活品質獲得改善，可以正常求學、交友，雖然異位性皮膚炎無法根治，但可以控制很好，讓別人根本看不出來。

朱家瑜提到，異位性皮膚炎患者常與「過敏三兄弟」隨行，即氣喘、過敏性鼻炎、過敏性結膜炎。接受調查的病友當中，16%曾罹患氣喘、45.4%曾罹過敏性鼻炎、7.1%曾有過敏性結膜炎，患者常認為異位性皮膚炎是「體質問題」，以各式偏方、中藥調養，症狀卻因此加重，例如曾有患者因擦茶樹精油引起嚴重過敏反應，也有病友吃家人燉煮的蛇湯，但效果不彰。

至於異位性皮膚炎的治療，朱家瑜說，95%患者需要使用局部外用藥膏，其中近9成使用標準治療的外用類固醇藥膏；口服用藥以抗組織胺最常被使用，約85%；不過，有七分之一患者使用不被建議的口服類固醇，新型口服藥則有15%病人使用。

朱家瑜說，符合資格的中重度異位性皮膚炎患者，健保給付使用生物製劑針劑或口服小分子標靶治療，臨床上醫師會依照病患需求，協助做出選擇，一般來說口服藥物效果較快，但停藥後容易復發，針劑則在施打6至12個月後，可延長注射時間達3個月。

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