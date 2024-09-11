50多歲女臉頰腫痛嘴張不開 骨骼異常增生惹禍

50多歲張姓女子因左臉頰腫脹疼痛，被診斷出骨骼異常增生，多年來靠吃藥打針緩解，近期卻突然惡化到連嘴都張不開，接受3D導航骨骼修形手術結合冷凍治療，終於擺脫困擾。

纖維增生不良是1種源自於基因突變的偶發性骨骼疾病，台北慈濟醫院牙科部口腔顎面外科主任許博智今天透過新聞稿說明，這是1種良性骨腫瘤，健康的骨骼組織被不成熟的骨組織及纖維組織取代，在人體多處骨頭均有可能發生。

許博智指出，纖維增生不良發生時，骨頭會不規則地肆意增生，導致骨骼變形，若壓迫到神經則會疼痛，例如他所收治的1名50多歲張姓女子，將近20年前因左臉頰腫脹疼痛到其他醫院就醫，當時診斷為骨髓炎，並服藥緩解症狀。

後來張姓女子狀況加劇，輾轉來到台北慈濟醫院，許博智替她進行病理切片，診斷為纖維增生不良，由於病人不想手術，所以利用定期注射藥劑的方式，暫時抑制增生情況。

許博智表示，近期這名患者的病情惡化，纖維增生部位蔓延，導致左側顳顎關節融合鈣化，嘴巴幾乎無法張開，吃飯平均要花2個小時，甚至連吃茶葉蛋都沒辦法，且經常痛到難以入睡，嚴重影響生活品質。

經與患者討論後，許博智決定透過3D導航定位系統進行骨骼修形手術，並在術中取出顎骨，進行液態氮冷凍治療、根除病灶，術後已能開口進食，生活品質提升。

顏面骨纖維增生不良的機率不高，許博智提醒，民眾若臉部出現不明原因腫脹，且於其他科別進行檢查治療均未改善，可至口腔顎面外科就診，找尋病因，及早治療。