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膽管癌發生率逐年上升 今年6月起金屬支架有條件納健保

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
成大醫院胃腸肝膽科醫師黃千睿表示，近年來膽管癌發生率逐年上升，有超過一半為肝外膽管癌，病人常因反覆支架阻塞合併膽管炎，需頻繁返院治療；今年6月起，針對第3期或第4期惡性腫瘤合併膽管狹窄的病人，金屬支架費用可納入健保給付。圖／成大醫院提供
成大醫院胃腸肝膽科醫師黃千睿表示，近年來膽管癌發生率逐年上升，有超過一半為肝外膽管癌，病人常因反覆支架阻塞合併膽管炎，需頻繁返院治療；今年6月起，針對第3期或第4期惡性腫瘤合併膽管狹窄的病人，金屬支架費用可納入健保給付。圖／成大醫院提供

台南一名82歲鄭姓婦人因體重明顯下降也出現黃疸，經成大醫院胃腸肝膽科檢查發現竟是遠端總膽管癌，因鄭婦年事已高且有失智症等共病，醫師黃千睿建議進行自費的內視鏡膽道腫瘤射頻燒灼術，並置放膽道金屬支架，15個月後雖腫瘤再復發，需進行二次射頻燒灼術，不過治療效果仍算顯著。

黃千睿表示，近年來膽管癌發生率逐年上升，部分文獻統計有超過一半為肝外膽管癌，也就是肝門膽管癌及遠端總膽管癌的併稱，常造成膽管狹窄和黃疸，需透過專精的內視鏡診斷技術，而病人常因反覆支架阻塞合併膽管炎，需頻繁返院治療，不僅影響化學或免疫治療，也會影響生活品質。

其中，鄭姓婦人因高齡且有失智等共病症，家屬在得知鄭婦罹患遠端總膽管癌後，拒絕根除性的胰十二指腸切除術，改以內視鏡膽道腫瘤射頻燒灼術，並置放膽道金屬支架，腫瘤獲得控制並沒有產生新的轉移，不過，追蹤15個月後，鄭婦因腫瘤復發導致金屬支架阻塞、發生黃疸，需接受第2次射頻燒灼術，但治療效果仍顯著。

黃千睿指出，治療膽管狹窄的方式，除傳統內視鏡逆行性膽道塑膠支架置放，近年也發展金屬支架，通暢度也較持久，可適用於部分病人，且今年6月起，針對第3期或第4期惡性腫瘤合併膽管狹窄的病人，金屬支架費用可納入健保給付。

另外，內視鏡膽道腫瘤射頻燒灼術適應症為惡性的膽道內腫瘤，由十二指腸鏡將金屬導電片放入膽道，觸及病灶位置進行燒灼，治療過程約半小時至1小時，病人體外沒有任何傷口，術後大多能迅速恢復，且能穩定腫瘤的局部控制效果，延長支架的通暢度。

黃千睿提醒，內視鏡膽道腫瘤射頻燒灼術雖能有效提升膽道腫瘤局部控制，大幅提升支架通暢程度，但並非所有膽管癌病人都適合，需進行詳細評估後再進行，建議民眾應與專業醫師討論，提供適當的個別化治療。

失智症 腫瘤 醫師

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