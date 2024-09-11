共同防堵非洲豬瘟 關務署提醒切勿攜帶含肉製品入境

中秋節將至，民眾習慣採買伴手禮贈送親友以表達情感和祝福。據財政部關務署統計，中秋節期間是海關查獲違規輸入應施檢疫之含肉物品的高峰時段，特別提醒民眾切勿寄送或購買境外含肉製品，自海外返鄉回國時也不要攜帶，以免觸法。

財政部關務署進一步表示，海關持續與農業部動植物防疫檢疫署等查緝機關合作，對郵包、進口快遞貨物及自非洲豬瘟疫區入境旅客行李全面執行X光儀檢，並針對來自疫區高風險國家貨物加強查驗。

自2024年迄今，海關查獲豬肉及其製品共788件617公斤，其中以旅客查獲498件382公斤最多，郵包246件158公斤，快遞貨物44件77公斤，查獲來源地主要為中國大陸（含香港及澳門），物品以月餅、豬肉火腿腸及含豬肉烘培製品為大宗。

關務署再次呼籲民眾，自海外返鄉回國時，千萬不要攜帶含肉月餅等應施檢疫物品，也請告知境外親友切勿攜帶或寄送，一旦查獲攜帶或寄送疫區豬肉製品，主管機關依規定最高可處新臺幣100萬元罰鍰，請民眾切勿以身試法，大家攜手努力，共同防堵非洲豬瘟疫情入侵，維護我國畜牧及相關產業。