18歲男大生高功能自閉症 荒野治療迎新生

18歲東東（化名）今年進入美國知名大學，被確診高功能自閉症類群障礙症的他，曾讓他爸爸牽腸掛肚，怕孩子夜裡想不開，連續數月睡房門口，幸好赴美透過「荒野治療」迎新生。

台灣認知功能促進協會理事長甄瑞興今天分享東東的故事，「腦子有太多想法，感覺快要爆炸」，大聲哭喊、用力敲打著自己頭部，這是2、3年前的東東，他在進入國高中後才出現異狀，開始不願上學，出現攻擊行為，甚至開始抽煙、喝酒，甚至是自傷、輕生念頭。

東東在台灣接受過心理諮商，但狀況仍未獲改善，父母無意間得知「荒野治療」，在跨國教育顧問的轉介下，將兒子送至美國接受治療，在完成荒野治療課程後，東東回到治療住宿型學校，持續接受每週心理諮商，學習情緒控制工具，改善良好，順利申請到美國大學。

甄瑞興說，科學證據顯示，這群神經多樣性孩子需要高強度刺激，才能「重新開機」，扭轉自傷、輕生念頭。荒野治療就是極限挑戰，沒有家長陪同的孩子們，沒有手機，背上裝有糧食的背包和便桶，由2名諮商師帶著5名孩子爬山、溯溪，喝山上的水、晚上睡在野外。

甄瑞興表示，神經多樣性孩子長達5天活在自然環境，回歸原始生活，為讓他們發現原來生存需要「努力」，叛逆、有輕生念頭的孩子幾乎像是重獲新生，開始認真生活。反觀台灣的神經多樣性孩子唯一的選項只有藥物治療，希望荒野治療引進台灣，以資源、文化修改成「台灣模式」。

台灣每年約14萬名新生兒，以較嚴格標準估計「神經多樣性」盛行率2.5%，甄瑞興說，每年約有3500名寶寶有特殊教育需求，近年政府積極推展早療，估計約有1500人接受早療協助，其餘2000人則被漏接，主因是約3分之2家長沒有病識感，「發生憾事後就來不及」。

神經多樣性一詞於1998年由澳洲學者提出，是指人腦和認知的多樣性，如社交、學習、注意力、情緒與心理功能等，進一步將神經多樣性概念擴及多種與神經發展相關的族群，包含過動症、自閉症、妥瑞氏症、亞斯伯格症候群、發展性障礙、注意力不足等。

亞東醫院將於10月舉辦「2024年台灣青少年情緒障礙國際研討會」，甄瑞興說，他將引進「神經多樣性」概念，消弭疾病負面標籤，讓家長更願意正視孩子的需求，會中有有多名美國專家分享荒野治療及住宿型治療中心的執行經驗。