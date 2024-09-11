低頭60度滑手機等於頸椎受力27公斤 打火兄弟椎間盤突出動手術

彰化縣一名打火兄弟執勤後突頸椎劇痛，後來痛感甚至延伸到左手臂，已影響日常生活，經彰化秀傳醫院神經外科首席主任鄭均洹診療發現是頸椎椎間盤突出，已壓迫到頸椎神經根，經人工椎間盤植入手術後，疼痛症狀才明顯改善，鄭均洹也提醒，除了工作經常要負重者，從事文書工作、甚至低頭族，都可能因長期姿勢不良，造成頸椎病變，一定要小心預防。

鄭均洹表示，除了工作常得搬重物、勞動界需出力負重工作外，加上現代人壽命延長，銀髮族等也容易會有頸椎椎間盤病變。

彰化一名打火弟兄因頸椎痛到甚至延伸到左手臂；雖有藥物與復健治療，但症狀仍持續惡化，甚至已影響到工作，後來到彰化秀傳神經外科門診，並做核磁共振檢查，發現他頸椎椎間盤突出，已壓迫到頸椎神經根，後來接受頸椎椎間盤切除及人工椎間盤植入手術，術後狀況明顯改善，預計三個月後即可重返工作崗位。

鄭均洹說，頸椎手術主要是為了要「減壓」，即移除壓迫神經的組織，由於頸椎椎間盤突出後，一般會先藉由藥物或復健來減輕症狀的保守治療，但如果壓迫過於嚴重，仍需進行手術來減壓；其次手術是為了「穩定度的重建」，當椎間盤退化或手術後產生不穩定性時，重建穩定度很重要。

目前重建穩定度的手術分為「椎間盤融合術」與「頸椎人工關節植入術」。鄭均洹說，椎間盤融合術是在切除椎間盤的縫隙中植入椎籠，促進骨頭融合，從而減少脊椎不穩和神經受壓，但這種手術可能會對鄰近節椎間盤產生額外負擔，導致未來的退化問題。

鄭均洹說，相較下，頸椎人工關節植入術可保留活動度，減少鄰近椎節退化風險，自2021年底，該手術已納入健保給付，但僅限於審查通過的特定個案，通常醫師會針對年輕、退化程度較輕、骨質密度較佳的患者才建議選擇此手術，若健保未通過審查，自費金額約需26萬元，對患者來說是一筆不小負擔，所以還是要提醒民眾，預防重於治療「天然的最好」。