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業界首創！「Uber青少年版」正式在台灣上線　解鎖繁忙家長的安心接送新選擇

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
「Uber青少年版」即日起在台灣正式上線，並與全台Uber合作車隊為家長和青少年們提供更安心、靈活的接送方案。圖左起為Uber台灣總經理楊麗達、靖娟兒童安全文教基金會執行長許雅荏。圖／Uber提供
「Uber青少年版」即日起在台灣正式上線，並與全台Uber合作車隊為家長和青少年們提供更安心、靈活的接送方案。圖左起為Uber台灣總經理楊麗達、靖娟兒童安全文教基金會執行長許雅荏。圖／Uber提供

台灣雙薪家庭比例高，且伴隨著孩子的課內、外活動多，家長往往在工作和接送青少年之間蠟燭兩頭燒。為讓台灣家長接送孩子更輕鬆，使家長和青少年都能保有生活和通勤上的彈性和品質，Uber今天（9月11日）宣布「Uber青少年版」在台灣正式上線，13至17歲的青少年在家長或監護人透過家庭帳號邀請青少年加入後，得以輕鬆叫車、乘車，同時也提供讓家長安心的行程追蹤功能。「Uber青少年版」融合PIN碼驗證、 即時位置追蹤、行程錄音等多項安全功能，且將由合作車隊派遣高評分且經驗豐富的職業駕駛接單。

「Uber青少年版」與全台Uber合作車隊為家長和青少年們提供更安心、靈活的接送方案，一次上線於所有Uber App及合作車隊營運城市，包括台北、新北、基隆、桃園、宜蘭、新竹、台中、彰化、南投、台南、高雄及屏東，並且可適用於菁英優步、減碳優步、菁英Plus、尊榮優步，以及預約搭乘等行程。

即日起，家長或監護人皆能透過簡單3個步驟邀請13至17歲的青少年使用「 Uber青少年版」，設定專屬帳戶。首先，點選「帳戶」中的「家人和孩子」選項即可建立家庭帳號；點選「邀請家庭成員」中的「青少年」選項，並「選擇聯絡人」 ，然後從聯絡人中選擇兒女的姓名並確定其年齡（青少年必須年滿13歲）；完成設定後，青少年會收到邀請簡訊，完成安全宣導流程後即能開始自行預約行程，並透過家長或監護人的信用卡支付乘車費用。家長或監護人亦可透過全新「 Uber青少年版」為子女預約行程。

此外，Uber青少年版也將自動啟動Uber App用戶已熟悉且喜愛的多項安全功能，讓家長或監護人輕鬆且即時的掌握青少年的行程動態，包括「分享我的行程」功能，當青少年乘客預約行程時，家長或監護人便會收到通知，可即時查看行程及職業駕駛資訊，並在App上即時追蹤行程動態；行程中聯繫，家長或監護人能透過App致電職業駕駛，確保青少年乘客搭上車且行程順利；「PIN碼驗證」，青少年在上車前，需要提供職業駕駛一組專屬PIN碼，職業駕駛必須在駕駛端App中輸入正確PIN碼，才能開始行程，以確保青少年搭乘正確的車輛；「RideCheck™」，如果行程異常偏離路線、意外停車或提前結束，RideCheck™ 將會在Uber App內傳送訊息提醒青少年乘客，詢問青少年乘客是否安然無恙或需要協助；若青少年乘客在帳戶中設定了錄音功能，在每趟行程中系統也會自動開啟，提供額外的安心保障；為了進一步提升青少年乘客的乘車體驗，合作車隊只會派遣經驗豐富且高評分的職業駕駛接受青少年乘客的預約行程。

台灣是亞洲首個上線「Uber青少年版」的市場，其已在美國、澳洲、紐西蘭、拉丁美洲和非洲等多個地區推出，成功解決當地青少年上下學、課後活動等通勤需求，並贏得家長的高度信任，成為家庭不可或缺的通勤幫手。即日起至11月10日期間，為青少年申辦專屬帳戶並輸入【UBERTEENS】，即有機會獲得兩趟50元乘車優惠（數量有限，領完為止）。

「Uber青少年版」將自動啟動Uber App用戶已熟悉且喜愛的多項安全功能，讓家長或監護人輕鬆且即時地掌握青少年的行程動態。圖／Uber提供
「Uber青少年版」將自動啟動Uber App用戶已熟悉且喜愛的多項安全功能，讓家長或監護人輕鬆且即時地掌握青少年的行程動態。圖／Uber提供
家長或監護人皆能透過簡單3個步驟邀請13至17歲的青少年使用「 Uber青少年版」，設定專屬帳戶。圖／Uber提供
家長或監護人皆能透過簡單3個步驟邀請13至17歲的青少年使用「 Uber青少年版」，設定專屬帳戶。圖／Uber提供
Uber今天（9月11日）宣布「Uber青少年版」在台灣正式上線，為繁忙家長帶來靈活的接送新選擇，台灣更是亞洲首個上線「Uber青少年版」的市場。圖／Uber提供
Uber今天（9月11日）宣布「Uber青少年版」在台灣正式上線，為繁忙家長帶來靈活的接送新選擇，台灣更是亞洲首個上線「Uber青少年版」的市場。圖／Uber提供

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