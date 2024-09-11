手指月亮會被割耳朵？兒科醫破解「神秘力量」 網驚呼：現在才知道

中秋節將至，不少人會和家人團聚和賞月，賞月時有個常見的民間傳說「月亮割耳朵」。兒科醫生傑登用現代醫學解釋，這其實不是什麼神秘力量，而是很常見的「異位性皮膚炎」，引起網友熱烈討論。

兒科醫生傑登在臉書粉專「傑足先登 傑登醫師」發文，中秋節快到了，民間傳說「月亮割耳朵」，謠傳當小孩用手指了月亮後，耳朵後面會出現紅腫或裂痕，是因為被月亮影響。傑登解釋，這其實是常見的「異位性皮膚炎」，異位性皮膚炎是一種慢性、反覆發作的過敏性皮膚病，常見於嬰幼兒及兒童，症狀為皮膚乾燥、紅腫、發癢，尤其容易發生在耳後、脖子、手肘內側等部位。

為什麼會被「割耳朵」？

「耳後」是異位性皮膚炎好發部位。

皮膚褶皺與摩擦：耳後皮膚薄且有褶皺，容易為耳機、口罩等物品的摩擦而受刺激。

汗水積聚：耳後容易積聚汗水和皮脂，會刺激皮膚引發炎症。

清潔不足：小孩洗澡常常忘了洗耳後，汗水、油脂和污垢累積，加重皮膚刺激。

如何預防被「割耳朵」？

認真保濕：每天使用溫和、無香料的保濕霜，尤其是在洗澡後立即塗抹耳後，鎖水保濕。

避免刺激：選用不含香料的肥皂，並盡量減少耳後摩擦的機會。

注意汗水：當孩子流汗時，使用濕毛巾把耳後的汗水擦掉可減少發作。

控制搔癢：若感到皮膚搔癢，盡量避免抓癢，以免破壞皮膚引發感染，可使用含有低劑量類固醇的藥膏來緩解癢感。

為什麼被割了耳朵之後一直沒有好？

被割了耳朵之後一直沒好，不是因為來自月亮的懲罰太重，而是可能合併黴菌或細菌感染了！

黴菌感染：若皮膚處於潮濕環境，黴菌容易孳生(尤其是念珠菌)，導致皮膚紅腫、脫皮、癢感加劇。這時需使用抗黴菌藥物治療。

細菌感染：皮膚因抓癢破損時，容易引發細菌感染，表現為膿液、結痂或擴大紅腫範圍。需要配合抗生素藥膏或口服抗生素治療。

傑登醫師提醒，如耳後搔癢、紅腫或反覆發作，請盡快就醫及時治療，避免進一步感染。

網友紛紛表示，「我活到這個年紀才知道原來是異位性皮膚炎！但是我還是不敢指月亮，因為我年輕時淘氣指了很尖的月亮，晚上睡覺就真的耳朵流血」、「小時候我還真的從耳垂邊緣摳掉結痂過，但完全沒有聯想到月亮這件事，大概是我指完都會乖乖道歉」、「我小時候聽到，就更故意指結果剛好是異膚體質，耳朵受傷，嚇死」、「小時候也聽過」。