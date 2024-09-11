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三分之二個台灣下雨了！16縣市大雨特報下到晚上

聯合報／ 記者胡瑞玲╱台北即時報導
16縣市大雨特報，出門要帶傘。本報資料照片
16縣市大雨特報，出門要帶傘。本報資料照片

午後雷雨來了，中央氣象署下午13時20分針對全台16縣市發布大雨特報，恐一路下到晚上。

氣象署指出，對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今日嘉義至高雄地區及其他山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，低窪地區請慎防積水，山區注意坍方、落石及溪水暴漲。

大雨：台北市山區、新北市山區、桃園市山區、新竹縣山區、苗栗縣山區、台中市山區、南投縣山區、雲林縣山區、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣山區、宜蘭縣山區、花蓮縣山區、台東縣山區。影響時間下午至晚上。

嘉義 氣象署

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