三分之二個台灣下雨了！16縣市大雨特報下到晚上

台灣手搖飲料店滿街林立，讓喜歡喝飲料的民眾有多元選擇。長庚醫院臨床毒物中心護理師譚敦慈表示，有些消費者嘴饞想喝飲料，但為了顧及健康、怕胖，所以選擇無糖的手搖飲料。不過她提醒，無糖的珍珠奶茶依舊含有大量成分的方糖，原因是店家在熬煮珍珠時，為了避免珍珠結成一坨，因此會拌糖下去炒，導致方糖數量驚人。

2024-09-11 14:44