快訊

幻象遭鳥擊卻派飛成失事主因？ 空軍4點說明調查進度

花蓮再獲2億元救觀光 業者盼五月天歌迷多停留幾天

高雄多人突收「不明月餅禮盒」不敢吃 警追查後揭暖心真相

聽新聞
0:00 / 0:00

秋節前報佳音！花蓮文旦賣光 不只到中國大陸還銷到馬紹爾

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
透過台農發協助，花蓮瑞穗文旦柚今天首度出口一貨櫃到馬紹爾群島。圖／瑞穗鄉農會提供
透過台農發協助，花蓮瑞穗文旦柚今天首度出口一貨櫃到馬紹爾群島。圖／瑞穗鄉農會提供

花蓮是國內重要文旦柚產地，今年因氣候因素減產，加上中國大陸解除輸入禁令，一掃前幾年過剩陰霾，中秋節前銷售一空，價格較往年提高1到2成，讓農友眉開眼笑；瑞穗鄉農會今天還出口一貨櫃文旦柚，首度搶進邦交國馬紹爾群島，努力開拓外銷市場。

瑞穗文旦柚園總面積650公頃，年產量逾2萬公噸，占全國4分之1，不只供應全台，也賣到中國大陸、加拿大、日本、香港等地，出口中國大陸的比率是全台產區之冠，前年陸方宣布禁止台灣文旦柚等柑橘類果品輸入，對花蓮文旦銷售造成衝擊，加上國內市場買氣不佳，連兩年都有產量過剩的情況。

中國大陸海關總署本月2日宣布開放台灣文旦柚在符合檢疫規範下輸陸，花蓮縣府統計，至今已有超過200噸銷往對岸，預估今年產季銷陸數量可達600公噸，價格也很不錯，有貿易商透露，一箱10斤的文旦柚，零售價可達200元人民幣，折合台幣約900元。

縣府農業處表示，近年多次辦理促銷、媒合活動提升買氣，也參考鳳梨釋迦成功輸陸的模式，與宜蘭大學合作辦理文旦柚集貨整改研究計畫，助農友外銷，這次縣內有19家包裝廠及45處供果園可以出口到對岸，多管齊下讓今年文旦柚價格提升，平均每台斤增加約5到10元。不過，近期傳出有不肖業者冒用花蓮縣文旦柚包裝廠的名義試圖通關，呼籲外銷業者應與經認證的花蓮包裝場及供果園合作。

瑞穗鄉農會總幹事黃盛皇說，今年3月份文旦柚開花結果期逢乾旱，減產3成，加上恢復輸陸讓柚農多了銷售管道，農政單位研發技術可提早10天採收，都減輕產銷壓力，中秋節前文旦柚幾乎全賣光，產地、直銷價格也提高，以直銷價來說，一斤約60到80元，整體來看是順利的一年。

他表示，中央、地方都很努力協助農友擴展外銷，除了原本幾個海外市場，今年還透過台農發牽線，首度搶進馬紹爾群島，今天已出口一只裝載1000箱文旦柚的20呎貨櫃，加工部分也會持續以多元化方式去化次級品。

花蓮縣政府輔導農友輸陸，針對合格的文旦柚包裝廠頒發證書及印製文旦柚出口大陸認證貼紙。圖／花蓮縣政府提供
花蓮縣政府輔導農友輸陸，針對合格的文旦柚包裝廠頒發證書及印製文旦柚出口大陸認證貼紙。圖／花蓮縣政府提供
因中國大陸市場重啟，加上今年原本就因氣候減產，花蓮瑞穗鄉文旦在中秋節前已幾乎銷售一空。圖／瑞穗鄉農會提供
因中國大陸市場重啟，加上今年原本就因氣候減產，花蓮瑞穗鄉文旦在中秋節前已幾乎銷售一空。圖／瑞穗鄉農會提供

文旦 花蓮

延伸閱讀

花蓮再獲2億元救觀光 業者盼五月天歌迷多停留幾天

文旦果肉香Q彈牙、高纖助消化！ 掌握3大訣竅享受酸甘甜好滋味

秋節文旦供貨充裕價格上漲 農糧署提供選果挑「三」檢「視」秘訣

花蓮觀光業慘澹 交通部長籲中秋遊花蓮助振興

相關新聞

17年未調漲！台灣領空過路費擬漲35％ 最快今年底實施

台灣地理位置佳，不少外籍航空航班會於台灣過境，台北飛航情報區目前針對過境航班收取每架次1萬元「過境航路服務費」，交通部民...

輕颱貝碧佳生成中秋另有熱帶擾動發展 吳德榮曝影響

熱帶擾動持續發展，除了輕颱貝碧佳昨晚生成，中秋節另有熱帶擾動發展，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象....

星宇大阪航班指示燈號異常折返桃機 晚間重新起飛

星宇航空JX822台北-大阪航班今天上午10點15分起飛，途中因航機指示燈號異常，折返桃園機場檢修，星宇航空說明，為確保...

你「鼠」我活？台中連鎖火鍋店有老鼠 中市食安處將稽查

有網友到台中市南區1家火鍋店用餐，在自助吧台看到1隻老鼠來回跑，還咬了1塊疑似豆皮的食材，她說，大家外食要小心，「不是你...

手搖飲喝無糖珍奶比較健康？譚敦慈曝驚人真相：吃糖於無形

台灣手搖飲料店滿街林立，讓喜歡喝飲料的民眾有多元選擇。長庚醫院臨床毒物中心護理師譚敦慈表示，有些消費者嘴饞想喝飲料，但為了顧及健康、怕胖，所以選擇無糖的手搖飲料。不過她提醒，無糖的珍珠奶茶依舊含有大量成分的方糖，原因是店家在熬煮珍珠時，為了避免珍珠結成一坨，因此會拌糖下去炒，導致方糖數量驚人。

手指月亮會被割耳朵？兒科醫破解「神秘力量」 網驚呼：現在才知道

中秋節將至，不少人會和家人團聚和賞月，賞月時有個常見的民間傳說「月亮割耳朵」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。