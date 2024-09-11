秋節前報佳音！花蓮文旦賣光 不只到中國大陸還銷到馬紹爾

花蓮是國內重要文旦柚產地，今年因氣候因素減產，加上中國大陸解除輸入禁令，一掃前幾年過剩陰霾，中秋節前銷售一空，價格較往年提高1到2成，讓農友眉開眼笑；瑞穗鄉農會今天還出口一貨櫃文旦柚，首度搶進邦交國馬紹爾群島，努力開拓外銷市場。

瑞穗文旦柚園總面積650公頃，年產量逾2萬公噸，占全國4分之1，不只供應全台，也賣到中國大陸、加拿大、日本、香港等地，出口中國大陸的比率是全台產區之冠，前年陸方宣布禁止台灣文旦柚等柑橘類果品輸入，對花蓮文旦銷售造成衝擊，加上國內市場買氣不佳，連兩年都有產量過剩的情況。

中國大陸海關總署本月2日宣布開放台灣文旦柚在符合檢疫規範下輸陸，花蓮縣府統計，至今已有超過200噸銷往對岸，預估今年產季銷陸數量可達600公噸，價格也很不錯，有貿易商透露，一箱10斤的文旦柚，零售價可達200元人民幣，折合台幣約900元。

縣府農業處表示，近年多次辦理促銷、媒合活動提升買氣，也參考鳳梨釋迦成功輸陸的模式，與宜蘭大學合作辦理文旦柚集貨整改研究計畫，助農友外銷，這次縣內有19家包裝廠及45處供果園可以出口到對岸，多管齊下讓今年文旦柚價格提升，平均每台斤增加約5到10元。不過，近期傳出有不肖業者冒用花蓮縣文旦柚包裝廠的名義試圖通關，呼籲外銷業者應與經認證的花蓮包裝場及供果園合作。

瑞穗鄉農會總幹事黃盛皇說，今年3月份文旦柚開花結果期逢乾旱，減產3成，加上恢復輸陸讓柚農多了銷售管道，農政單位研發技術可提早10天採收，都減輕產銷壓力，中秋節前文旦柚幾乎全賣光，產地、直銷價格也提高，以直銷價來說，一斤約60到80元，整體來看是順利的一年。

他表示，中央、地方都很努力協助農友擴展外銷，除了原本幾個海外市場，今年還透過台農發牽線，首度搶進馬紹爾群島，今天已出口一只裝載1000箱文旦柚的20呎貨櫃，加工部分也會持續以多元化方式去化次級品。