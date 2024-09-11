「如家般舒適便利」 嘉義醫院提升住院品質啟用嘉馨病房

為提升在地民眾的醫療品質及住院體驗，嘉義醫院全新打造「嘉馨病房」今天啟用，為住院病患提供明亮、溫馨照護環境，翻轉了大眾對公立醫院的傳統印象，有受邀參觀的里長直呼，就像飯店房間一樣乾淨。

「嘉馨病房」空間寬敞搭配柔和的色彩和明亮照明設計，規畫5間特等VIP病房、4間頭等單人房及超值雙人房的配置，提供住院病患多樣性的選擇。病房內提供完善專業照護服務，強化現有醫療流程，進一步提升病患的醫療品質和安全。

護理科主任洪毅芳表示，病房內的硬體設施經過精心設計，不僅選用加大雙人陪病床以提高家屬的休息品質，還提供各種高級盥洗用品和熱水壺，讓病患及其家屬在入住時感受到如家般的舒適與便利。

新病房啟用，邀請嘉義縣美術協會理事長顏永中策劃個人藝術展覽，展出多幅水彩創作。顏永中表示，作品以嘉義當地文化和風土人情為創作靈感，藉由展覽機會，將嘉義的美好風景分享給更多人。

院長莊仁賓表示，嘉義醫院擁有絕佳的地理位置，就醫方便，致力於創造優質的醫療及溫馨且全面無障礙的住院環境，讓病患和家屬能感到安心與信任，進而增強他們面對疾病的勇氣。醫護團隊始終以視病猶親的態度，提供全人身心靈的照護，期望每位病患都能在舒適、溫暖的環境中安心康復。

啟用典禮於今天上午舉行，嘉義市衛生局長廖育瑋、嘉義市議會秘書涂純綺以及社區里長等應邀出席，參與剪綵儀式。「嘉馨病房」單人房5000元起、雙人房2500元。