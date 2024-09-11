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手搖飲喝無糖珍奶比較健康？譚敦慈曝驚人真相：吃糖於無形

聯合新聞網／ 綜合報導
珍珠奶茶示意圖。圖／Ingimage
珍珠奶茶示意圖。圖／Ingimage

台灣手搖飲料店滿街林立，讓喜歡喝飲料的民眾有多元選擇。長庚醫院臨床毒物中心護理師譚敦慈表示，有些消費者嘴饞想喝飲料，但為了顧及健康、怕胖，所以選擇無糖的手搖飲料。不過她提醒，無糖的珍珠奶茶依舊含有大量成分的方糖，原因是店家在熬煮珍珠時，為了避免珍珠結成一坨，因此會拌糖下去炒，導致方糖數量驚人。

有「無毒教母」之稱的譚敦慈，在節目《醫點不誇張》提到，基本上所有研究都指出，「糖，都不是好糖」，但是民眾的日常生活裡，就是不得不用到糖。譚敦慈提到，根據國健署資料顯示，人體每天的糖類攝取量應低於50公克，約莫等於不超過10顆方糖；然而世界衛生組織的建議則是應低於25公克，也就是不要超過5顆方糖，「1顆方糖大概就是5公克這樣子」，就連大家都覺得很健康的蜂蜜，也要限量攝取。

此外，不少人會有迷思，覺得代糖有甜味且熱量低，可以幫助減肥，譚敦慈以自己的大兒子為例，他曾經去美國玩兩、三個禮拜，期間每天都喝零卡可樂，結果回台灣發現胖了10公斤。譚敦慈解釋，代糖有一個可怕的地方，人們喝下去後，由於腦部不會感受到自己吃到甜的東西，反而會讓人感覺更想吃甜食，所以不知不覺又去吃了其他甜食，因此想透過代糖來減肥，這個方式是不好的。

譚敦慈接著分析，一杯700毫升的半糖百香綠茶，裡面含有16顆方糖，1杯700毫升的半糖珍珠奶茶，也有9顆方糖，或許有人會以為比較酸的飲料熱量較少，然而研究顯示百香綠茶的糖份反而比較多。

譚敦慈透露，就算點了一杯無糖珍珠奶茶，裡面還是有10幾顆方糖，因為珍珠煮完要拌糖，如果沒有拌糖會結成一坨，「我們常常看到很多人在做這個珍珠的時候，在那邊一直炒一直炒，其實那個無糖裡面，還是很多的糖，所以我們有時候吃糖於無形」。

手搖飲 珍奶 譚敦慈

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