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花蓮再獲2億元救觀光 業者盼五月天歌迷多停留幾天

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
交通部長陳世凱（站立者）昨天與觀光業者座談，宣布預撥2億元救觀光。圖／交通部提供
交通部長陳世凱（站立者）昨天與觀光業者座談，宣布預撥2億元救觀光。圖／交通部提供

花蓮縣觀光市場因地震、颱風等天災遭到衝擊，交通部長陳世凱昨天與觀光業者座談，宣布預撥2億元救觀光，也配合11月五月天公益演唱會，規畫增加演唱會前後自由行住宿補助等。旅宿業者表示，五月天演唱會在11月初的周末，希望遊客多停留幾天，聽聞要再加碼500元，不過要以觀光署公布為準。

昨天陳世凱關心旅宿業者能早日收到核撥補助款項，觀光署除已撥款1億餘元至花蓮縣政府外，也啟動預撥機制以縮短縣府作業期程，將再預撥2億元，並督促縣府辦理震後獎勵補助核銷程序，縣府也增加專業人力審查請款文件，以加速審核撥付。

花蓮縣觀光協會理事長陳義豐表示，五月天演唱會在花蓮是11月2、3日，希望遊客能多停留演唱會前3天或後3天，為10月底與11月4、5、6日，觀光署規畫加碼500元，也就是約8、9天內住宿可補助1500元，不過細項規定要等觀光署公布。另11月9日有太魯閣音樂節、盛岡山車活動等，看是不是能延長補助時間。同時現在宣導旅宿業者不要漲價太離譜，以免受罰。

花蓮縣旅館商業同業公會理事長張琄菡說，這2億元是補助旅客住宿，期待客人到花蓮多待兩三天，希望觀光署盡快公布並撥款下來；至於之前的1千元，個人聽說很多業者還沒拿到，應盡速發放。

另外，陳世凱要求觀光署除應持續檢討各振興方案執行情形，研議爭取增加花蓮航班，並持續安排國內外網紅加強推廣花蓮特色文化景點及旅宿，透過活動與多元旅遊融合，讓旅客「一來再來、多住一天」，拉抬花蓮觀光。

五月天領軍的「2024 Just Love It！一路向東」演唱會花蓮站，將於11月2、3日登場。圖／相信音樂提供
五月天領軍的「2024 Just Love It！一路向東」演唱會花蓮站，將於11月2、3日登場。圖／相信音樂提供

演唱會 花蓮縣政府 觀光署

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